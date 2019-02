Découvrir le chant médiéval

Au Centre de Musique Médiévale de Paris, on interprète des chants grégoriens et des polyphonies, on découvre le répertoire de la savante Hildegard von Bingen ou le chant modal arménien...

Reportage à l'occasion d'un atelier « Découverte de la chanson médiévale » animé par Catherine Schroeder, musicienne passionnante et passionnée.

Entre deux chants ou écoutes musicales, elle raconte : « Depuis le Maroc, Ziriab [musicien et savant d'origine perse] est arrivé à Cordoue, où il a fondé une école d'art et de musique. Au VIIIe-XIVe siècle, Ziriab incarne la jonction entre l'Orient et l'Occident... C'est aussi l'époque durant laquelle a été construite la Mezquita, la mosquée de Cordoue. »

Se plonger dans le répertoire médiéval, c'est parcourir près de 500 ans de musiques et d'échanges artistiques. « C'est quelque chose d'ancestral, une musique qui, je trouve, vient vraiment du plus profond de notre être...», commente Marguerite, l'une des participantes. Car à travers ce voyage musical, chacun est aussi invité à explorer sa propre voix, sa voix dite naturelle. « Le chant médiéval c'est chercher notre propre personnalité artistique à travers nos racines culturelles », résume ainsi Jérôme, venu de Nice pour suivre cet atelier.

Et pour trouver cette « voix naturelle », nul besoin d'être professionnel ou chanteur aguerri : tout passe d'abord par l'oreille, par l'écoute. « Je travaille beaucoup avec la tradition orale, explique Catherine Schroeder dont l'enseignement s'adresse ainsi à toute personne curieuse et attentive. Si quelqu'un a la capacité d'écouter et d'absorber, alors il peut chanter juste, comprendre un dessin mélodique. »

Prochain rendez-vous pour la chanteuse : un atelier consacré à Hildegard von Bingen, une compositrice du XIIe siècle dont Catherine Schroeder étudie l'oeuvre depuis près de vingt ans, et à qui elle a notamment consacré un disque.