Dans l'atelier de Patrice Moullet, créateur d'instruments

La Défense est le plus grand quartier d'affaires de Paris : situé à l’extrémité ouest de la capitale, on y trouve les sièges sociaux de nombreuses multinationales, mais aussi, de manière insolite et originale, l'atelier souterrain du compositeur Patrice Moullet : « Les cadres sont au-dessus et les artistes sont en-dessous! », plaisante le musicien.

Patrice Moullet est compositeur mais aussi sculpteur. « Sculpteur par la force des choses », précise-t-il car depuis qu'il s'est amusé à ajouter quelques cordes supplémentaires à sa guitare, puis à fabriquer un tout nouvel instrument (le percuphone) dans les années 1970, Patrice Moullet a attrapé le virus de la création. « Aujourd'hui j'ai fabriqué une trentaine d'instruments. Avec de la couleur, des matériaux particuliers. Il y a de l'émail cuit au four à 820 degrés, de l'inox travaillé par une entreprise sous-traitante du groupe Airbus... Tous ces instruments sont bourrés d'électronique et donc ça n'en finit pas. Chaque année, il y a une nouvelle évolution ! »

, © Radio France / Nathalie Moller

L'OMNI - Objet Musical Non Identifié - instrument phare de son atelier, est par exemple construit en inox. « Ce sont 108 plaques de couleurs réparties sur un diamètre de 1m60. Les plaques sont hypersensibles au toucher : avec juste un petit coup d'ongle ou une petite frappe de la pulpe des doigts, on déclenche un capteur qui est en-dessous. La frappe est transformée en signal numérique qui va ensuite chercher un son dans l'ordinateur. Un des 20 000 sons de l'ordinateur. »

L'atelier de Patrice Moullet peut être visité, en groupe ou individuels via Pass To Local, et le compositeur met également ses instruments à disposition des publics scolaires ou handicapés, par le biais de son association Musaïques. Certains artistes se sont par ailleurs emparés de ses instruments : la pianiste Alice Pennacchioni, notamment qui s'est faite spécialiste de l'OMNI.