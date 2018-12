Florence Bolton et Benjamin Perrot sont tous deux membres ainsi que co-directeurs artistiques de La Rêveuse, un ensemble de musique baroque spécialisé dans les répertoires du 17ème et 18ème. S'ils ont choisi de plier bagages et d'embarquer à bord de l'Opéra Bus, c'est pour aller à la rencontre des publics éloignés des salles de concert : « avec cette tournée on a vraiment pris conscience des inégalités d'accès à la culture », explique Florence Bolton.

Du 6 au 30 novembre 2018, les deux musiciens ont traversé la région Centre - Val de Loire, faisant aussi bien escale en zone rurale qu'en périphérie de certaines grandes villes, dans des quartiers dits prioritaires. « Ce qu'il y a d'intéressant avec cette tournée, c'est qu'on voit toute sorte de publics, relève Benjamin Perrot. Certaines séances sont réservées aux scolaires, d'autres sont tout public, d'autres pour des résidents en EHPAD... C'est très intéressant pour nous. »

Une tournée intéressante, mais qui n'aura pas toujours été facile à mettre en place : « Quand on a commencé à prospecter pour la tournée il y a deux ans, on a eu du mal à trouver des interlocuteurs, raconte Florence Bolton. Dans les grandes villes on est habitué à diffuser la musique classique, tout se passe de manière fluide. Là, c'était beaucoup plus compliqué et il a fallu fonctionner avec d'autres circuits, le bouche-à-oreille notamment.... Finalement on a eu une demande trop importante et nous allons repartir en tournée l'année prochaine, en 2019. »