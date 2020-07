Europe 1720 par Philippe Venturini – Les Goûts réunis (1/8)

Les années 1720 ont été trépidantes et ivres d'une musique servie par quelques-uns des plus grands maîtres. Bach compose ses Concertos brandebourgeois à Köthen, puis ses Passion selon Saint Jean et Passion selon Saint Matthieu à Leipzig... Il y a 3 siècles la musique réunissait l'Europe. Fou, non ?

1724, Édition originale de François Boivin (16..-1733) Éditeur de musique parisien (détail) , © La BnF Paris