Europe 1720 par Philippe Venturini : Anciens et modernes (6/8)

"Le dernier tiers de cette période qui s'étend de 1580 à 1750, voit l'accomplissement de certaines formes comme l'opéra, l'oratorio et la suite. Le développement d'autres comme le concerto et la sonate, dont s'empareront le classicisme et le romantisme avec le succès que l'on sait..." P. Venturini

