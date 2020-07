Europe 1720 par Philippe Venturini : Baroque ou rococo ? (2/8)

Entre Paris et Versailles, Couperin et Rameau confient à leur clavecin de subtils portraits de leurs contemporains, Leclair fait virevolter son violon pendant que Marin Marais termine son dernier livre de pièces pour viole...

♫Europe 1720 - PROGRAMME

Carte de visite du nouveau labelChâteau de Versailles Spectacles, cette première intégrale de l’opéra-ballet d’André Campra. Enregistré en novembre 2017 à Versailles...

♪André Campra (1660-1744) :L'Europe galante (1697) 2. Deuxième Entrée : La France. Heather Newhouse (Céphise), Orchestre Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin – De l'album "André Campra - L’Europe Galante - Orchestre Les Nouveaux Caractères (2018)" – Label Château de Versailles Spectacles 231441

Recording Studio 107, Radio France, Paris, April & June 1992 (Troisième Livre)...

♪François Couperin (1668-1733) :3e Livre de Pièces de Clavecin. 14. Ordre n° 17 : I. Le Rossignol-En-Amour & II. La Linote-Éfarouchée. Olivier Baumont (clavecin) – Du coffret "François Couperin, Olivier Baumont ‎– Intégrale Des Livres De Pièces De Clavecin 1-4 • Ordres 1-27 (2007)" – Label Warner Classics 2564 64176-2

♪Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) : L'amour guéri par l'amour. Reinoud van Mechelen (ténor), Ensemble A Nocte Temporis – De l'album "Clérambault, Reinoud Van Mechelen, A Nocte Temporis – Cantates Françaises (2017)" – Label Alpha Classics 356

♪François Colin de Blamont (1690-1760) :Les Festes Greques Et Romaines - Rigaudons et Airs. Ensemble Les Ombres : Margaux Blanchard (viole) et Sylvain Sartre (flûte) – De l'album " " – Label Ambronay AMY301

♪Georg Philipp Telemann (1681-1767) :Pimpinone (Scène 1) "Nel petto il cor mi giubila" Michael Schopper (Pimpinone), Mechthild Bach (Vespetta), La Stagione, Michael Schneider (direction) – De l'album " " – Label Deutsche Harmonia Mundi 05472 77284

♪Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Pièces de clavecin (1724) Musette en rondeau. Tambourin. La Villageoise. Les tendres plaintes. Christophe Rousset (clavecin) – De l'album " " – Label L'Oiseau-Lyre 425887-2

