Europe 1720 par Philippe Venturini : La crise de la conscience européenne (5/8)

"...utilisant le même langage et le même mode d'expression. L'expression dans la musique peut-être comparée à celle d'un orateur. L'orateur et le musicien ont tous deux le même dessein, ils veulent s'emparer des cœurs exciter ou apaiser les mouvements de l'âme, et faire passer l'auditeur d'une passion à l'autre,écrit Johann Joachim Quantz en 1752..." Philippe Venturini