Égérie des années 70, Zouzou la Twisteuse évoque ses souvenirs... c'est “Jusqu'à l'aube” édité par Flammarion

Zouzou la Twisteuse évoque ses souvenirs et sa déchéance à travers la drogue retracés dans un livre illustré par des photos intitulé "Jusqu'à l'aube" chez Flammarion, une compilation musicale de ses succès et une rétrospective de ses films à Beaubourg

Zouzou Danielle Ciarlet, égérie des années 70 dans le milieu du showbiz revient sur sa vie et ses rencontres avec Jean-Paul Goude, Brian Jones, Warren Beatty, Bob Dylan, Neil Young, Richard Avedon, entre autres. Chaque chapitre s'ouvre sur un témoignage inédit. Une rétrospective sur cette artiste centre Georges Pompidou début 2004.

