Yves Simon a traversé le temps et les générations... "Générations Eperdues ?" Label Because Music

Révélé dans les années 60-70, Yves Simon, chanteur et écrivain a composé des titres devenus des morceaux cultes. Son écriture, à la fois singulière et familière, a saisi les années lycée, l’adolescence envolée, les lumières de la ville.

Yves Simon cultive le mystère, tandis que son répertoire demeure plus actuel que jamais...

Yves Simon présente l'album "Générations Eperdues ?"Découvrir ! Acheter ! Label Because Music BEC5156762

Chacun(e) des dix-huit participant(e)soffre sa relecture personnelle d’une chanson emblématique, populaire ou méconnue du répertoire du chanteur....

CHRISTINE AND THE QUEENS - WOODKID & LOUIS GARREL - CLOU - FLAVIEN BERGER - SOKO - MOODOID - JULIETTE ARMANET - JUNIORE - O - FEU ! CHATTERTON - BON VOYAGE ORGANISATION - FRÀNÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS - MARC DESSE - RADIO ELVIS - PETIT FANTOME - LILLY WOOD AND THE PRICK - NICOLAS COMMENT - FOREVER PAVOT FEAT. LESCOP

