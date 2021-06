Yves Duteil, les souvenirs d’un homme de paroles : "Chemins de liberté - 50 ans de chansons" Éd. de l’Archipel

Le succès de "Virages" en 1972, vaut à Yves Duteil de faire la première partie de Régine à Bobino, puis de Juliette Gréco à l'Olympia. Et personne n'a oublié le succès de "Prendre un enfant par la main" (1977) élue "Plus belle chanson du XXe siècle !"

Jamais encore Yves Duteil ne s'était raconté aussi intimement, sans omettre aucune des facettes de sa personnalité et de son parcours...

Un livre et un coffret de 4CD : Yves Duteil "Chemins de liberté, 50 ans de chansons"> Éditions de l’Archipel&bayardmusique.com

De l'Île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe,Yves Duteil évoque les grandes rencontres de sa vie : de René Barjavel et Félix Leclerc, à qui il dédie "La langue de chez nous"

Les artistes : Mireille, Brassens, Barbara, Renaud, Alain Souchon, Philippe Chatel, Véronique Sanson... croisés sur ses chemins d'écriture et de liberté.

Yves Duteil raconte ses combats, son engagement écologique, les hommages qu'il a rendus à une résistante à l'oppression chinoise "La tibétaine" à Yitzhaak Rabin combattant pour la paix "Grand-père Yitzhaak" à Alfred Dreyfus "Dreyfus" son arrière-grand-oncle.

Son plus récent album Respect (2018) est né du traumatisme des attentats de novembre 2015. Yves Duteil "Le blog à Part" le site de l'artiste...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme