Yvan Cassar - pianiste, compositeur - Emblématique arrangeur et directeur musical de très nombreux artistes !

Un album de rencontres entre les artistes français et les comptines de notre enfance : 20 chansons que nous pouvons fredonner sans même nous en rendre compte ! Yvan Cassar et de grands artistes français réunis sur l’album : "Les plus belles comptines d’Okoo" - Label Sony Music

Une quinzaine de chanteurs sont venus poser leur voix sur des arrangements et orchestrations crées par Yvan Cassar, l’emblématique arrangeur et directeur musical de nombreux artistes : Claude Nougaro, William Sheller, Jacques Dutronc, Vangelis, Charles Aznavour, Mylène Farmer, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Roberto Alagna, Nathalie Dessay, Karine Deshayes...

"Ce projet c’est permettre à tous les enfants de toucher à la création et au beau, en leur donnant accès à des répertoires musicaux et des sensibilités artistiques différentes, en piquant leur curiosité et éveillant leur propre sensibilité, à l’écoute des pianos, bois, cordes et cuivres mais aussi de l’électro ou d’instruments traditionnels." Yvan Cassar https://www\.youtube\.com/watch?v=kSdixIH6WXM

