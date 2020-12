Avec Yann Queffélec, écrivain-marin, qui publie : "La Mer et au-delà" > Éditions Calmann-Lévy

"Vous étiez complices de toujours : le rire, la voile, l’Iroise, les îles du Ponant finistérien, les romans à l’eau de rose, la musique et Johnny, les mots plus vaches et migrateurs que l’océan, le CO2 galopant, la fureur de vivre bien mal perçue dans le monde actuel… " Yann Queffélec

"...C’était un moment d’affinités retrouvées, comme une promesse d’avenir. Vous vous sépariez à contrecœur, on se revoit vite, Florence, on s’appelle demain, et bon vent d’ici là, fais gaffe… "

"Elle était qui pour moi ? Ni mon amante ni mon amie, plutôt ma sœur d'affinités. Les mêmes démons nous tourmentaient : la famille, la société, la mer, une envie folle de partir loin." "Elle sur ces voiliers que j'aime tant, mon premier job, et moi de par les mots sans limites qu'elle chérissait comme des voiliers. Qui a tué Florence Arthaud le 9 mars 2015 ?"Yann Queffélec

Par Yann Queffélec : "La Mer et au-delà"> Éditions Calmann-Lévy

"Ses démons ? L'alcool ? La misogynie des puissants ? Le hasard d'un accident aérien dans le ciel d'Argentine ? Saura-t-on jamais les secrets de cette Antigone indomptée qui partait en mer défier la chance et les hommes."Yann Queffélec

Yann Queffélec, naît à Paris en 1949. Amoureux de la mer et de la Bretagne dès son plus jeune âge, il publie à 32 ans une biographie de Béla Bartók. 1985, il reçoit le prix Goncourt pour son 2e roman "Les Noces barbares" (Gallimard). Auteur de nombreux romans et poèmes, il écrit des paroles de chansons, notamment pour Pierre Bachelet.

"J’ai laissé ma phrase en suspens, refermé mon cahier chinois et remis la suite à plus tard, à jamais peut-être. Voici la suite, après cinq ans, la phrase interrompue renaît, et je ne…"Yann Queffélec

"Pressée de rentrer à Brest, j'ai finalement battu le record de l'Atlantique en solitaire. Et quel accueil, quelle joie de retrouver le plus beau pays du monde inondé de fleurs. Vive Brest et les Brestois !"Florence Arthaud, 18 novembre 1990

