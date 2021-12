William Sheller publie ses mémoires : "William" > Éditions des Équateurs "Ma vraie passion, la composition !"

Tout le monde connaît ses Succès ! Dans un vieux rock'n roll, Oh ! Je cours tout seul. Fier et fou de vous. Un homme heureux ... Des disques d'Or, de Platine. Avant tout, William Sheller est un musicien classique, un homme de l'orchestration. Et "William" est une symphonie écrite par Sheller ...

29 août 2021, William Sheller, auteur-compositeur-interprète et pianiste, lors d'une séance de portraits à Paris, France, © Getty / Eric Fougère/Corbis via Getty Images