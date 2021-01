Spécial hommage à la soprano Christiane Eda-Pierre (1932-2020)

De 1960 à 1972, Christiane Eda-Pierre a grandi sur les planches de l’Opéra Comique : "Un grand moment dans ma carrière, parce que c’est là, surtout, que j’ai appris mon métier. En étant dans la troupe. Nous formions une famille." Christiane Eda-Pierre

"La sopranoChristiane Eda-Pierre, membre de la troupe de la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux et Présidente del’Académie de l’Opéra Comique,décède le 6 septembre 2020, dans sa maison des Deux-Sèvres, à 88 ans."Christophe Capacci

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪

♪

♪

♪

♪

, © Radio France

Serge Elhaïk, présente... Christian Chevallier

♪Christian Chevallier et son Big Band :Summertime (George Gershwin) arrgts & direction d'orchestre Christian Chevallier – De l'album "Christian Chevallier – Le Prince Du Jazz Français - His Orchestra And Small Groups 1955-1961" – Label Fresh Sound Records FSR-CD 893

♪Richard Anthony (1938-2015) :J'entends siffler le train (Hedy West / Jacques Plante) arrgts & direction d'orchestre Christian Chevallier (1998) – Label Magic Records 4975802

♪Henri Salvador (1917-2008) :Count Basie (Neal Hefti / Mario Filip) arrgts & direction d'orchestre Christian Chevallier – De l'album "Henri Salvador - Monsieur Boum-Boum" – Label Magic Records 5229942

♪Hugues Aufray (1929-) :Céline (H. Aufray / Vline Buggy / Mort Shuman) arrgts & direction d'orchestre Christian Chevallier ‎– De l'album "Hugues Aufray ‎– Les Années Barclay (1993)" ‎– Label Barclay 519 305-2

♪Michel Legrand (1932-2019) :Les Moulins de mon cœur (M. Legrand / Eddy Marnay) arrgts & direction d'orchestre Christian Chevallier – Du coffret "Michel Legrand ‎– Anthology - Écoutez Le Cinéma ! (2013)" ‎– Label EmArcy 534 556 9

Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin

Parfois au fond de moi se ranime

L'eau verte du canal du Midi

Et la brique rouge des Minimes

Ô mon paîs, ô Toulouse, ô Toulouse...

♪Claude Nougaro (1929-2004) :Toulouse (C. Nougaro / C. Chevallier) co-composition, arrgts & direction d'orchestre Christian Chevallier – Du coffret "Claude Nougaro – L'Intégrale Studio - Soyons divins ! (2006)" – Label Mercury ‎0602498223901