"Michel-Maurice Lévy (1883-1965) : Moi, Bétove ? Souvenirs" Avec Mario Hacquard, Michel Denis & Dominique Chailley

Michel-Maurice Lévy a étudié au Conservatoire de Paris avec Xavier Leroux. Prénommé Bétove au music-hall, à la fois humoriste et pianiste. Il devient chef d'orchestre au Théâtre Sarah-Bernhardt et au Théâtre Gémier. Il devient par la suite directeur d'étude musicale au Théâtre des Champs-Élysées.

"Michel-Maurice Lévy (1883-1965) : Moi, Bétove ? Souvenirs éparpillés d'un drôle de musicien". Par Dominique Chailley avec la collaboration de Michel Denis et de Denis Havard de la Montagne. Préface Mario Hacquard. Éditions Musica et memoria n° 137/140

La création du personnage de "Bétove" et les débuts de celui-ci sur la scène de La Lune Rousse.

Les collaborations de Bétove avec l'écran et la scène, comme compositeur de musique de films avec accompagnement orchestral pendant la projection de films muets: La dixième symphonie, d'Abel Gance, Les trois mousquetaires et Vingt ans après, d'Henri Diamant-Berger. Comme "directeur musical" des tournées de Mounet-Sully.

♫Programme

♫Henriette Puig-Roget (1910-1992) : Valse chromatique (Michel-Maurice Lévy)

♫Bétove (1883-1965) : Folies Musicales (Bétove)

♫Suzanne Lafaye : Sans importance (Bétove)

♫Bétove : Actualités de la semaine (Bétove) - Label Odéon 166016

♫Bétove : Les amours de Jean Pierre (Bétove)

♫Eugène Bigot : Suite de danses de Dolores (Bétove)

♫Bétove : Pastiches musicaux (Bétove) - Label Odéon 166015

♫Bétove : D'Artagnan

♫Jeanne Aubert : Ils se disaient (Bétove) - Label Marianne Mélodie 752214♫

Serge Elhaïk présente... Jean Musy

♫Joe Dassin : Les Champs-Elysées (Pierre Delanoë. Mike Wilsh, Mike Deighan) Arrangements et direction d’orchestre de Jean Musy - De l'album "Les Champs-Elysées" - Label Sony Music Col 480768-2

♫Nicolas Peyrac : So Far Away from L.A. (Nicolas Peyrac) Arrangements et direction d’orchestre de Jean Musy - De l'album "Toujours une route" - Label EMI 72435635262 9

♫Dick Annegarn : Bruxelles (Dick Annegarn) piano, arrangements et direction d’orchestre Jean Musy- De l'album "Dick Annegarn" - Label Polydor 533 624-2

♫Véronique Jannot : De la série télévisée Pause Café "On entre dans la vie" (Véronique Jannot. Jean Musy) Composition, arrangements et direction d’orchestre Jean Musy - De l'album "Le meilleur de Véronique Jannot" - Label Choice of Music 200126-2

♫Jean Musy : Papy fait de la résistance (Jean Musy) Composition et arrangements Jean Musy