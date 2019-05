Unique opérette d’Albert Roussel : "Le Testament de la tante Caroline" Athénée Théâtre Louis Jouvet

Albert Roussel "Le Testament de la tante Caroline" Opérette en un acte, créée le 11 mars 1937 à l'Opéra-Comique

Représentations : 6 > 13 juin 19 - Athénée Théâtre Louis Jouvet - 7 rue Boudreau, Paris 9e

Seule opérette d’Albert Roussel, à la musique élégante et au livret grinçant s’amuse des immuables noirceurs testamentaires : laquelle des trois nièces récupérera l’argent de sa feue scandaleuse Tante Caroline ?

Direction musicale Dylan Corlay. Mise en scène Pascal Neyron. Orchestre des Frivolités Parisiennes.

Avec Marie Lenormand, Lucille Komites, Marion Gomar, Marie Perbost, Fabien Hyon, Olivier Déjean, Romain Dayez, Aurélien Gasse. Chef de chant Benjamin Laurent. Conseillers musicaux Christophe Mirambeau, Pierre Girod

Production : Les Frivolités Parisiennes avec la Caisse des Dépôts, la Fondation Singer Polignac et trois scènes (Saint-Dizier, Der et Blaize) coréalisation : Athénée Théâtre Louis Jouvet

Légère, lubrique, carrément débauchée… On évitait Tante Caroline, on se pinçait le nez devant sa porte… jusqu’à ce qu’elle expire. Car miracle post portem l’argent n’a plus d’odeur et une appétissante galette de 40 millions et des broutilles serait à se partager entre ses trois vertueuses nièces.

Sauf que… il y a un hic, et une clause pernicieuse du testament va mettre à l’épreuve les voies impénétrables du seigneur et de ses ouailles...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -Album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪♪♪