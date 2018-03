Quarante-cinq ans de carrière, ses plus belles rencontres... "Louis Chedid : le dictionnaire de ma vie" Éditions Kero

Que savons-nous de lui ? Dans ce dictionnaire très personnel, il nous parle de son enfance, de sa mère, l’écrivaine Andrée Chedid, de ses enfants, artistes eux aussi !

"Louis Chedid : le dictionnaire de ma vie" réalisé avec François Vey, Éditions Kero

Louis Chédid évoque toutes ses premières fois : première cigarette, première guitare, premier succès... son goût pour la vie, la création, les belles rencontres qui ont jalonné quarante-cinq ans de carrière.

Artiste Non

Balbutiements O (la voyelle)

Cyrano De Bergerac Premières fois

Dieu Et Diable Quotidien

Enfance Rêver

Famille Soldat (rose)

Geek Tennis

Horizontal Unique

Instinct Vie

Jack London Wha-Wha (effet de guitare électrique)

Karma Xénophobie

Livre Yoyo

Mort Zap !

Louis Chedid est au Liban en 1948. La jeunesse de Louis Chedid est marquée par deux arts : la musique et le cinéma. En 1973 sort " Balbutiements ", son premier album. Il faut attendre le single "T'as beau pas être beau" en 1978 pour que Louis Chedid soit connu du grand public !

