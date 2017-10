Serge Rezvani, Créateur de l'inoubliable chanson pour Jeanne Moreau "On s'est connu, on s'est reconnu " mais pas que...

"On s'est connu, on s'est reconnu " du Tourbillon, chantée par Jeanne Moreau dans le film "Jules et Jim" de François Truffaut en 1962

**"A tout à l'heure..." Marie-José Nat s'est éclipsée emportant un bloc, un stylo, son téléphone. "Je vais lire." Serge Rezvani lui sourit. Leur sourire à tous les deux a l'air d'envahir la pièce. Juste une affaire de reflets. "On s'est connu, on s'est reconnu ", ce vers du Tourbillon, la chanson que Rezvani créa pour Jeanne Moreau dans le Jules et Jim de Truffaut en 1962, est aussi le titre d'une pièce qu'il vient d'écrire pour cette femme qu'il aime et qu'il a épousée... " Xavier Houssin

