Serge Elhaïk, Jean-Claude Petit & Pierre Adenot : "Les arrangeurs de la chanson française, 200 rencontres"

Avec Serge Elhaïk, Jean-Claude Petit, pianiste, compositeur, arrangeur,Président de la Sacem& Pierre Adenot, compositeur de musiques de films, arrangeur.

On apprend que c’est à Paul Mauriat que l’on doit les arrangements de La Bohème, de La mamma de Aznavour. À Jean-Michel Defaye que l’on doit ceux de C’est extra, Avec le temps, de Léo Ferré.

"Les arrangeurs de la chanson française, 200 rencontres" de Serge Elhaïk aux Éditions Textuel

François Rauber fut, l’artisan musical des chansons mythiques de Jacques Brel. Alain Goraguer celui de l’œuvre de Jean Ferrat.

Les couples Michel Legrand et Claude Nougaro, Jean-Claude Petit et Julien Clerc, Jean-Claude Vannier et Serge Gainsbourg, Yvan Cassar et Florent Pagny, Jean-François Berger et Renaud, sont les témoins de ces alliances exceptionnelles.

Passionné par les chefs d’orchestres-arrangeurs, Serge Elhaïk collabore depuis longtemps à Radio France où il raconte l’histoire de ces musiciens de l’ombre. Il est l’auteur d’une biographie de Paul Mauriat, arrangeur de Charles Aznavour Paul Mauriat, une vie en bleu (2002)

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♫Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♫James Brown et son groupe The JB's ! ♫Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique H. de Courson) Album 33T Mode 509 191 & CD Virgin 8406382

♫Programme

♪