Évoquer son parcours et sa carrière musicale... René Koering, fondateur du Festival de Radio France & Montpellier

René Koering étudie le piano et le hautbois à Strasbourg, puis sur les conseils de Pierre Boulez en 1960, se rend à Darmstadt auprès de Bruno Maderna.

, © Radio France / Annick Haumier-France Musique

Auteur d’opéras (Elseneur, 1980 ; La lune vague, 1982 ; Radetsky Marche, 1988 ; Scène de Chasse, 2007 ; Die Marquise von O… , 2009), de nombreuses œuvres orchestrales (Le cercle Kleist pour soprano et orchestre, 1995 ; Concerto pour violon, Concerto pour piano, 1999 ; Hier, aujourd'hui, demain pour techno et orchestre, 2000 ; Déchirement déchirures pour 8 violoncelles et orchestre, 2005)

René Koering privilégie un langage expressionniste allié à une certaine virtuosité instrumentale exploitant souvent les registres extrêmes.

Également producteur et metteur en scène, il est directeur de France Musique (1981-1985), directeur de la musique à Radio France (2000-2005), fondateur et directeur du Festival de Radio France et de Montpellier Languedoc-Roussillon (1985-2011) Nommé directeur de l’Orchestre national de Montpellier (1990) et surintendant de la musique à Montpellier (2000-2010).

Découvreur de talents, René Koering se distingue par l’éclectisme de ses programmations, conjuguant créations et œuvres à redécouvrir.

, © Radio France / Annick Haumier-France Musique

►ETONNEZ-MOI BENOÎT - GENERIQUE DEBUT

♫RHYTMES GITANS :JO PRIVAT♫JAMES BROWN ET SON GROUPE THE JB's : SAME BEAT PAR JO PRIVAT ET LES MANOUCHES♫FRANZ SCHUBERT : POLONAISE

►ETONNEZ-MOI BENOÎT - GENERIQUE FIN

♫PATRICK MODIANO / G. LOUVAIN: ETONNEZ MOI BENOIT PAR FRANCOISE HARDY - ALBUM 33T MODE 509 191 / CD LABEL VIRGIN 8406382

►ETONNEZ-MOI BENOÎT - PROGRAMME

♫Franz Lehar :Friederike par Lina Dachary, orchestre direction Adolphe Sibert.Label SMS 2452

♫Marcel Azzola :Délicatesse par Marcel AzzolaCD label ULM 9811796 3

♫Je ne veux pas faire l'amour de et par Anna Russel

♫Charles Trenet :Boum arrgt Alexis Weissenberg par Marc-André Hamelin, piano

♫Wolfgang-Amadeus Mozart :Der Stein der Weisen par Jane Giering De Haan et Kevin Deas Boston Baroque direction Martin Pearlman.Télécharger label Teldec 80508

♫René Koering :Marie de Montpellier par Robert Expert

♫PDQ Bach :The tango in Bayreuth par le Tennessee Bassoon QuartetCD label Telarc 80307

♫Georges Bizet :Carmen par Michel Glotz

♫ Johann Strauss II (1825-1899) :Fantaisie sur La Chauve-souris par Friedrich Gulda, piano. Enr. 1993.CD label Accord 476 1894



Orchestre fondé en 1974 par le compositeur britannique Gavin Bryars. Le principe était que quiconque souhaitait se joindre à l'orchestre pouvait le faire à condition de venir à toutes les répétitions et de faire des efforts pour jouer le plus juste possible...

♫Richard Strauss : Also sprach Zarathustra par Brian Eno, clarinette et le Portsmouth Sinfonia

♫Jean Dréjac : L'homme à la moto par Juliette

♫Emile Waldteufel :Polka des tambourins opus 147 (1876) Orchestre Philharmonique de Strasbourg, direction Theodor GuschlbauerCD label Aria Music 592311

, © Radio France / Annick Haumier-France Musique

Serge Elhaïk présente... Guy Luypaerts (1917-2015)

Né à Paris en septembre 1917, dès son plus jeune âge Guy Luypaerts semble destiné à la musique. Avant la guerre, il joue comme pianiste de jazz. Pendant la guerre, il est affecté au théâtre aux armées où il devient l’accompagnateur de Charles Trenet qui lui crée sa première chanson "Près de toi mon amour"...

♫Lys Gauty :Monde de Guy Luypaerts / Jacques Larue. Composition, arrangements et orchestre direction Guy Luypaerts.♫Charles Trenet : Près de toi mon amour de Charles Trenet / Guy Luypaert. Arrangements direction d’orchestre Wal-Berg.♫Annie Cordy :À Compostelle de Guy Luypaerts / Gisèle Vesta. Arrangements et orchestre dirigé par Jacques-Henry Rys. Album Guy Luypaerts. Les chansons de ma jeunesse.CD label Marianne Melodie 224 534

♫Guy Luypaerts :Petite Fée. Orchestre direction Guy Luypaerts.Document producteur