Rencontre avec Mathieu Ferré, fils de... "Léo Ferré–L'âge d'Or 1960-1967" & Le compositeur Jean-Michel Defaye

"Léo aujourd'hui, il fait partie d'une sorte de classique de la chanson, un jour ou l'autre vous allez tomber dessus. Après vous allez aimer ou allez pas aimer... mais quelqu'un de 20 ans aujourd'hui qui se dit : "J'aime bien la musique, je cherche", il va à un moment tomber sur Léo !" Mathieu Ferré

"Je dis toujours : "Léo, ça se mérite quelque part". C'est pas pour tout le monde, et c'est tant mieux, parce que si c'était trop grand public, ça le banaliserait un peu. Moi, j'aime bien que ce soit un peu comme ça, un peu maudit, un peu underground, un peu alternatif, un peu secret, un peu mystérieux..."Mathieu Ferré

"Léo Ferré ‎– L'âge d'Or 1960-1967" Intégrale Volume 2 – Coffret 16 CD> Label Panthéon / Universal

"Mathieu Ferré poursuit là son grand projet éditorial, entamé il y a deux ans avec le coffretLa Vie moderne, cette fois-ci en bonne intelligence avec Universal. Tenez-le vous pour dit : jamais une « intégrale » n’aura proposé autant de contenu inédit d'un coup !"Alaric Perrolier

"Léo, il ne faut pas croire, mais il y en a et quoi qu'on puisse en penser, c'est souvent les jeunes. Je connais plus de jeunes qui s'intéressent à l'œuvre de Léo que de gens de 70 ans..."Mathieu Ferré

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382