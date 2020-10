Pétillante Macha Méril : "Vania, Vassia et la fille de Vassia" & "Sorcière" Marguerite Duras / Michel Legrand

"Janvier 1939, le vent d’hiver siffle entre les sapins. Vania tressaille, il s’était assoupi. Il est réveillé par la cloche qui sonne au loin, annonçant la messe de minuit. Il chausse à la hâte ses godillots qu’il avait mis à sécher devant la cheminée, il a encore beaucoup neigé..." Macha Méril

Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, trois personnages en quête d’un avenir qui les réconcilie avec leur passé de cosaques...

Par Macha Méril : "Vania, Vassia et la fille de Vassia"> Éditions Liana Levi, Paris 5e

Dans ce roman qu’elle portait en elle depuis longtemps, Macha Méril évoque la condition des russes blancs en France, retraçant le destin d'une famille issue de l'immigration russe, elle rend hommage à son histoire familiale, marquée par l'exil.

Macha Méril, fille du prince Wladimir Gagarine, ingénieur agronome, et de Marie Belsky, épouse du compositeur Michel Legrand, se fait connaître dans les années 1960, comme l’une des figures de la Nouvelle Vague.

Macha Méril, tourne avec : Rohmer, Godard, Buñuel, Fassbinder, Kontchalovski, Lelouch, Varda... 1967, "Au pan coupé" de Guy Gilles, typique de la Nouvelle Vague, produit par Macha Méril, dans lequel elle a pour partenaire Patrick Jouané.

Comédienne de théâtre, cinéma, télévision, femme éclectique, Macha Méril, est l'auteure de plusieurs essais, romans, une biographie de Colette, des livres de recettes de cuisine…

Un piccolo inédit n° 161, l'autobiographie de Michel Legrand : "J'ai le regret de vous dire oui" avant- propos de Damien Chazelle, postface inédite de Macha Méril> Éditions Liana Levi, Paris 5e.

Depuis le 15 septembre représentations : Théâtre de Poche-Montparnasse, 75 boulevard du Montparnasse, Paris 6e...

Spectacle : "Sorcière"Textes de Marguerite Duras - Musiques de Michel Legrand - Mise en scène Stéphan Druet.

Les textes de "Sorcière" recueillis dans son œuvre et liés les uns aux autres, forment une histoire de la vie de Marguerite Duras.

Le fil conducteur en est cette appréhension du monde, cet instinct de vie et de mort, propre depuis toujours, à toutes les femmes, à travers la présence de Macha Méril, Souveraine !

