Quand le cabaret le plus célèbre du monde inspire les artistes…“Le Moulin Rouge en folies” par Francesco Rapazzini

Francesco Rapazzini “Le Moulin Rouge en folies” édité par le Cherche Midi, en livre et ebook !

Comme toute étoile ne peut briller que dans l’œil qui la regarde, ce Moulin Rouge-là se raconte par les grands noms qui l’ont vécu.

Aucun lieu au monde n’a su fédérer autant d’artistes que le Moulin Rouge, l’une des gloires de Paris, pour ne pas dire de la France entière, et ce depuis sa création en 1889. Encore aujourd’hui, son french cancan, sa scène et ses murs nourrissent l’imaginaire de peintres, d’écrivains, de photographes, de sculpteurs, de cinéastes, d’illustrateurs et de musiciens les plus hétéroclites.

Véritable pivot du monde artistique, y ont puisé leur inspiration non seulement Toulouse-Lautrec et Picasso, mais aussi Fernand Léger et les photographes Doisneau, Brassaï et Bettina Rheims, les écrivains Blaise Cendrars, Simenon, Christophe Donner et Daniel Picouly – ainsi que Sacha Guitry et Georges Feydeau, Louis Aragon et Paul Éluard –, sans oublier, enfin, les réalisateurs John Huston, Jean Renoir, Baz Luhrmann, Cédric Klapisch… Ils sont des centaines.

