Étienne Jardin & Dominique Ghesquière... Les Bouffes de Bru Zane : Hervé "Le retour d’Ulysse" Théâtre Marigny

Les trésors de l’opéra-bouffe enfin de retour à Paris : des spectacles courts et loufoques pour divertir petits et grands !

Ulysse, décidément, tarde à revenir de la guerre, et Pénélope se lasse de faire et défaire chaque jour sa tapisserie. Aussi, quand on lui annonce que son époux est décédé et qu’il l’autorise par testament à profiter de la vie, elle ne se fait pas prier.

Oui mais voilà, Ulysse est en fait bien vivant et c’est lui qui, déguisé en majordome, fait le service au premier repas galant que s’offre Pénélope…

En poursuivant la redécouverte de l’œuvre du compositeur Hervé, le Palazzetto Bru Zane révèle chaque fois davantage l’immense talent comique d’un rival d’Offenbach injustement oublié