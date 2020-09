17 mars 2012 : "Étonnez-moi Benoît" reçoit Juliette Gréco, Muse du Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre

"Ma raison de vivre, c'est chanter ! Chanter, c'est la totale, il y a le corps, l'instinct, la tête" Juliette Gréco

Née en 1927, Juliette Gréco fréquente le quartier des artistes à Saint-Germain-des-Prés, Sa beauté ténébreuse et son effronterie séduisent le cercle des intellectuels. Elle côtoie Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian, Miles Davis...

En 1950, Jacques Canetti produit son premier disque et lui fait faire des concerts aux quatre coins du monde.

À travers une recherche exigeante Juliette Gréco a souvent été la première interprète de jeunes auteurs-compositeurs : Brel, Gainsbourg, Vian, Roda-Gil, Miossec, Biolay...

"Gérard Jouannest, un mélodiste pour le grand Jacques, bien sûr, mais aussi pour sa compagne Juliette Gréco, pour Miossec, Benjamin Biolay et Abd al Malik." Claude Lemesle

♪Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪Juliette Gréco (1927-2020) :La Rôdeuse (Guy Béart) Alain Goraguer Et Son Orchestre ‎– LP label Philips 844.795

17 mars 2012 : "Étonnez-moi Benoît" reçoit Juliette Greco...

♪Duo Juliette Gréco & Marc Lavoine :C'est la la la" (Christophe Casanave / Marc Lavoine) ‎– De l'album "Juliette Gréco ‎– Ça Se Traverse Et C'est Beau... (2012)" ‎– Label Universal Music 2785934

♪Juliette Gréco ‎(1927-2020) :Jolie Môme (Léo Ferré) André Popp Et Son Orchestre – De l'album "Juliette Gréco – 1959-1963 Jolie Môme (1990)" ‎– Label Philips 848 062-2

Tokyo Kosei Nenkin Kaikan Hall, 1961...

19 succès de "la Muse de Saint-Germain" enregistrés pour certains par Jacques Canetti...

♪Juliette Gréco (1927-2020) :Si tu t'imagines (Raymond Queneau / Joseph Kosma) ♪Juliette Gréco :À La Belle Étoile (J. Kosma / J. Prévert) André Grassi Et Son Orchestre – De l'album "Juliette Greco – Si tu t’imagines – Label Jacques Canetti ProductionsBEC5772227

♪Juliette Gréco : _La Folle Complainte (_Charles Trenet) ‎Orchestre Gil Goldstein – De l'album "Juliette Gréco ‎– Le Temps D'Une Chanson (2006)" ‎– Label Polydor 11348

♪Juliette Gréco :Musique Mécanique (Boris Vian / André Popp) ‎– De l'album "Juliette Gréco ‎– New Style (1958) ‎– LP label Philips B 76.417

"J’ai le souvenir d’un grand disloqué avec un cercueil de guitare au bout du bras. Il était dans un couloir sombre, il est entré dans la lumière. Plus jamais il n’est sorti de mon regard. Il s’est mis à chanter, c’était bouleversant."Juliette Gréco

♪Juliette Gréco :J'arrive (Gérard Jouannest / Jacques Brel) ‎– De l'album "Greco'88 Hommage A Jacques Brel (1989)" ‎– Label Philips 32PD-536

" Je pense être un auteur privilégié puisque Juliette m'a chanté et je pense qu'il n'y a pas un auteur digne de ce nom ou au moins ayant un tant soit peu de tenue littéraire qui n'ait souhaité écrire pour elle." Serge Gainsbourg

Enregistré le 4 avril 1963 au Studio Blanqui, Paris...

♪Juliette Gréco ‎(1927-2020) :La Javanaise (1963) (Serge Gainsbourg) Direction D'orchestre Jean-Michel Defaye – De l'album "Juliette Gréco - 8ème Série(1963)" ‎– LP label Philips 76 573

♪Eroll Garner : _This Can't Be Love (_Richard Rodgers / Lorenz Hart) ‎– Label Ember Records EMB EP 4529

♪L’amour masqué

♪Il n’y a plus d’après

♪Alexander Glazunov (1865-1936) :Valse de concert n°1 Op.47 Ré Majeur (1893)