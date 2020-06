Élégant Alain Souchon - Légende de la chanson française - "Âme fifties" le 15e album

"Je vous propose de retrouver un invité très cher à mon cœur, venu à ce micro nous parler de sa vie, de ses chansons, et des chansons qu'il aime. Alain Souchon, avec sa douceur, son humour, sa poésie, ses engagements aussi, pour nous proposer un voyage musical à son image..." Benoît Duteurtre

Alain Souchon naviguant entre le monde tel qu’il est et le monde tel qu’il le sent. Depuis longtemps, nous avons pris l’habitude de le regarder à travers ses yeux et ce retour est un événement !

"Ferme les yeux vois / Un ballon qui s’ennuie / Sur la plage du Crotoy..." ces trois vers ouvrent "Âme fifties" – la chanson qui donne son titre à l'album...

L'album : "Alain Souchon ‎– Âme fifties / Presque"‎– Label Parlophone 2019

♪Michel Dens & Liliane Berton :Chanson D'amour - Duo de La Troublante Chanson (Franz Schubert / Heinrich Berte) Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux, direction Orchestre direction Yvon Leenart – De l'album "Liliane Berton, Michel Dens ‎– Airs Et Duos D'Opérettes (1996)" – LP label Les Gémeaux 2C 181-12544/5

♪Tony Murena, accordéon & Didi Duprat, guitare :Mensonges - De l'album "Tony Murena - Swing accordéon 1939-1949" – Label Frémeaux & Associés 2012

♪Alain Souchon :Ronsard Alabama (Pierre de Ronsard-Le voyage d'Arcueil / Alain Souchon) - De l'album "Alain Souchon - Âme fifties (2019)" - Label Parlophone 0190295389499

♪Charles Gounod (1818-1893) : "Chantez chantez magnanarelles" (Acte I) Opéra Mireille - Chœur & Orchestre Radio Lyrique de la RTF, direction Jules Gressier – De l'album "Mireille - Intégrale (1989)" – Label Chant du Monde LDC 278921

Dans les poulaillers d'acajou / Les belles basses-cours à bijoux / On entend la conversation / De la volaille qui fait l'opinion / Ils disent...

♪Alain Souchon (1944-) :Poulailler's Song (Laurent Voulzy / Alain Souchon) – De l'album "Jamais content (1977) – Label RCA Victor PL 37137

Ton œil profond d'hidalgo tango / Tes joues creusées, oh guérillero / L'tourbillon des belles danseuses rêveuses / Que la révolution rend nerveuses / Mais l'estomac y tient pas le tempo...

♪Alain Souchon :Papa Mambo (A. Souchon / L. Voulzy) – De l'album "Alain Souchon : Toto 30 ans, rien que du malheur... (1978)" – Label RCA Victor PB 8458

5 août 1978 sur France Musique... Laurent Voulzy et Alain Souchon... "La Radio a roulettes" - Document INA

♪Guy Béart (1930-2015) :Il Y A Plus D'Un An (G. Béart) ‎– De l'album _"_Guy Béart ‎– Disque D'or - Vol. 2 (1973)" ‎– LP label Disques Temporel GB 00008

Enregistré de février à avril 2005 au Studios Guillaume Tell & Les Studios de la Seine...

♪Alain Souchon :La Vie Théodore (2005)Nora Cismondi, cor anglais. (A. Souchon / L. Voulzy) ‎– De l'album "Souchon – La Vie Théodore (2005)" ‎– Label Virgin Music 3369682 2

7 septembre 1955 : émission "Les chansons qui n'ont pas eu de succès" - ''Je suis perdue'' - Document INA

Ferme les yeux vois / Un ballon qui s’ennuie / Sur la plage du Crotoy / Des gens qui rient / Ils ont un p’tit peu froid...

♪Alain Souchon :Âme fifties (Alain Souchon / Pierre Souchon) ♪Alain Souchon : _Debussy Gabriel Fauré (_Alain Souchon / David McNeil / Pierre Souchon) ‎– De l'album "Alain Souchon - Âme fifties (2019)" ‎– Label Parlophone 0190295389499

Serge Baudo a enregistré ces enregistrements inoubliables avec l'Orchestre philharmonique tchèque à la fin des années 80 et au début des années 90...

♪Gabriel Fauré (1845-1924) : Pelléas et Mélisande Op. 80 : III. Sicilienne. Czech Philharmonic Orchestra, direction Serge Baudo – De l'album "Pelléas et Mélisande : Debussy, Sibelius, Schönberg, Fauré - Czech Philharmonic Orchestra, Serge Baudo (2007)" – Label Supraphon SU 3899-2

A' ta place / J'abandonnerais la pose le masque / Une minute tu sais le temps passe / Dis-moi que tu m'aimes...

♪Alain Chamfort (1949-) :Palais Royal (Alain Chamfort / Noël Chaleat Jean / Jay Alanski) ‎– De l'album "Alain Chamfort - Poses (1979)" ‎– Label CBS 83965

♪Alain Souchon :Ouvert la nuit, B.O. du film (Alain Souchon / Édouard Baer) - De l'album "Alain Souchon - Âme Fifties (2019)" – Label Parlophone 0190295389499

Released on 1991-01-01...

♪Emmanuel Chabrier (1841-1894) :Joyeuse Marche. Symphony Orchestra Detroit, direction Paul Paray (1886-1979) ‎– De l'album "Paray Conducts Chabrier & Roussel‎ (1991)" – Label Mercury Living Presence 434 303-2

♪Suzanne Balguerie (1888-1973) :Opéra Faust de Gounod (Acte III) Ah je ris - Air de Marguerite-Air des bijoux ‎– De l'album "Various – Tintin Et La Musique (1999)" ‎– Label Musisoft TINCD 1

♪Michel Hamel (1921-2012) :Récit et rondo du pâté (Acte I) Air de Drogan - Opérette Geneviève de Brabant d'Offenbach – De l'album "Jacques Offenbach : Geneviève de Brabant - Intégrale" – Label INA IMV080

"Les Talents Normands" sur les scènes de l’Opéra & de l’Opéra Comique. Parmi eux certains ont fait des carrières internationales.

