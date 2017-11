Pascal Légitimus, l'un des Inconnus et... metteur-en-scène, acteur, conteur, one-man show "Légitimus Incognitus"

- Metteur en scène de "After work"

Depuis le 21 septembre 2017 - Du jeudi au samedi à 21H30 - Le dimanche à 15h - Théâtre LES FEUX DE LA RAMPE - 34 Rue Richer, 75009 Paris - réserver ! 01 42 46 26 19

"AFTER WORK" Une comédie sociale de Jean CHRIS - Mise en scène de Pascal LÉGITIMUS avec Jean-Noël MASSON et Pascal MIRALLES - Musique Patrick Miralles. Un spectacle Compagnie des vistemboirs et Mademoizel'Prod

Un patron, qui ne veut pas partir en week-end chez ses beaux parents, demande à un de ses salariés de le séquestrer, juste une heure, le temps pour lui de rater son avion... Lorsque Jean-Patrick Pilot, un vendredi soir du mois de juin frappe à la porte du bureau de son patron, Régis Martinot, pour réclamer une prime de Noël toujours pas versée, il est loin d’imaginer que sa requête va devenir le motif d’une prise d’otage dont il sera le ravisseur... Mais pas de panique, c’est son patron, nullement pressé de partir en week-end, qui organise tout !

Durant cette prise d’otage, les deux hommes, vont se découvrir dans un huis-clos inédit : le salarié, le patron, les manifestants, la police, les médias... tout le monde participe à cette soirée mémorable !

- Comédien "Non à l'argent !" Et oui, à quoi sert l’argent, quand on a l’amour ?

Du mercredi au samedi à 20h30 et le samedi et dimanche à 16h30 / 20h30 et 16h30 - Théâtre DES VARIÉTÉS, 7 Boulevard Montmartre, 75002 Paris - Réserver ! 01 42 33 09 92

Pourquoi continuer à s’engueuler dans un HLM quand on peut enfin s’engueuler dans un château ? Richard, qui tourne le dos à 162 millions, va devoir s’expliquer, et plus vite que ça !Sa femme, sa mère et son meilleur ami ne le lâcheront pas ! La soirée risque d’être très agitée ! Une comédie... http://www.theatre\-des\-varietes.fr/

- "Légitimus Incognitus" Pascal Légitimus revient en grande forme avec ce one-man-show explosif, nourri de réflexions cinglantes sur la société.

Virtuose de l'Humour, acteur caméléon, Pascal Légitimus revient avec un spectacle unique et déjanté dans lequel il partage ses délires et son regard acéré sur notre société (l'infidélité, les sexualités, les superstitions, les peurs, les banquiers, les pigeons, les portables... et les insupportables). Il y parle de lui, de nous, des autres, à travers une série de personnages que vous aurez plaisir à découvrir... et, pour certains, à retrouver !

Un spectacle empreint de cet humour unique qui fait l'ADN même des Inconnus.

Le site officiel de l'artiste...