Philippe Meyer "Le Meyer de la radio" présente : "Ma Radio - Histoire amoureuse" au Lucernaire, Paris 6e

, © Radio France / Christophe Abramowitz / RF

Seul en scène, Philippe Meyer raconte son amour pour la radio et ses aventures radiophoniques, sous forme d'une causerie drôlatique, illustrée en musique et en chansons !

, © Le Lucernaire

Pour cause de succès ! Ma Radio : Histoire amoureuse se joue au Lucernaire - 53, rue Notre-Dame des Champs, Paris 6e - jusqu’au 2 juin 19 - les jeudis vendredis, samedis à 21h & dimanche à 19h - Ici ! Je réserve !

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -Album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪ ♪ ♪