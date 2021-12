Avec la mezzo Stéphanie d’Oustrac : "Mélodies" Le nouvel album consacré à Pauline Viardot (1821-1910)

200e anniversaire de la naissance de Pauline Viardot, née à Paris le 18 juillet 1821, il y a deux siècles. Immense cantatrice fêtée et adorée par les artistes et les lettrés de son époque.

La mezzo Stéphanie d'Oustrac et la pianiste Françoise Tillard ont enregistré au Chant de Linos un album de 18 mélodies de cette compositrice ...

Pauline Viardot (1821-1910) cantatrice fêtée et adorée par les artistes et les lettrés de son époque, comme un esprit et une musicienne hors normes, il a fallu attendre les tempêtes féministes du début du XXIe siècle pour que se dégage son importance dans l'histoire des idées et l'histoire de la musique.

Arrière petite nièce des compositeurs Francis Poulenc et Jacques de La Presle. Après son bac, Stéphanie d’Oustrac, rejoint le Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon. Elle y obtient en 1998 le premier prix de chant… Stéphanie d'Oustrac, le site ...

