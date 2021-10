Nicole Croisille, présente : "Il était une fois... Nicole" > Label United Music Foundation

Projet réalisé en collaboration avec Nicole Croisille à l'occasion de la Journée Mondiale du Patrimoine Audiovisuel célébrée par l'UNESCO.

Pour la première fois en coffret les 2 albums de référence d'une icône de la chanson ...

Nicole Croisille, présente : "Il était une fois... Nicole"> Édition Collector - Label United Music Foundation

"CROISILLE 80" un album ciselé comme un bijou avec Michel Colombier, directeur musical et alchimiste aux mille facettes,

et "FEMME… WOMAN IN YOUR ARMS", l’album des grands classiques de Nicole Croisille réinterprétés en anglais et, pour deux titres, en espagnol…

des enregistrements d’une qualité sonore inégalée accompagnés de photos inédites et d’un récit retraçant l’histoire de Nicole Croisille.

12 titres bonus : 4 enregistrements totalement inédits, ainsi que

les versions espagnoles de Une femme avec toi et Parlez-moi de lui.

33 titres sauvegardés et restaurés à partir des bandes originales ou des meilleures sources disponibles.

Plus de 2 heures de musique. Mastering haute définition.

Un récit de Pierre Guitton et David Hadzis retraçant l'histoire de ces enregistrements.

Et maintenant c'est l'Heure de la Musique Légère !