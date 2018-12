Née le 29 décembre 1918, Mado Robin - Hommage de Roberto Benzi, chef d’orchestre & Mathieu Moulin

Surnommée avec respect "The French stratospheric colorature" Un célèbre journal américain titrait : "Elle a franchi le mur du son"

Madeleine Marie Robin, dite Mado Robin, naît le 29 décembre 1918, sa famille possédait le château Les Vallées à Tournon Saint Pierre, près d'Yzeures sur Creuse.

Elle passe sa jeunesse avec ses deux sœurs, dans un environnement musical, entre les études à la ville et les séjours à la campagne.

À 13 ans, ses capacités vocales l'amènent à travailler sa voix avec Mme Fourestier. Remarquée par le baryton italien Titta Ruffo, celui-ci la recommande à son ami Mario Podesta, qui la forme alors au bel canto.

Après 2 années d’initiation, elle remporte en 1937 le premier prix du concours des sopranos de l’opéra de Paris. 1942, avec la maison de disques Pathé, elle donne un récital salle Gaveau à Paris.

Elle atteint la consécration en 1944, avec ses débuts au music-hall sur la scène de l'A.B.C., et à l'Opéra de Paris, dans le rôle de Gilda de Rigoletto

Elle devient célèbre dans le monde pour ses excursions dans la stratosphère vocale en parvenant à donner un contre-contre-ré, la note la plus aiguë jamais chantée.

En 1957, elle enregistre Lakmé sur disque Decca. Très présente à la radio dès les années 50, puis à la télévision, elle crée en 1951 Rossignol d'Igor Stravinsky à l'opéra de Monte-Carlo.

Mado Robin triomphe en 1954 lors du Barbier de Séville à l'Opéra de Marseille sous la baguette du jeune chef Roberto Benzi avec Huc Santana et Michel Dens...

Roberto Benzi, chef d’orchestre et pianiste, naît le 12 décembre 1937 à Marseille (France) où son père enseigne le solfège.

Ses aptitudes musicales "l'oreille absolue" se manifestent très tôt, il commence à apprendre le solfège dès 3 ans et il travaille le piano à 4 ans. André Cluytens lui donne ses premières leçons de direction d'orchestre à Paris alors qu'il n'a pas encore 10 ans.

En 1948, il débute comme chef d'orchestre en France et poursuivra définitivement dans cette voie... Le site officiel - Official website...

Mathieu Moulin, directeur artistique du label Marianne Mélodie, publie : "Mado Robin - Une voix au Firmament" Découvrir ! Acheter !

Personne ne l'a oubliée. C’est pourquoi Marianne Mélodie lui rend à nouveau hommage, à travers une sélection de son répertoire, lesquels mettent admirablement en valeur l'aisance et la virtuosité de sa voix

Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris, à propos du Centre Culturel Mado Robin prévu rue Rostropovitch-Paris 17e, où a vécu Mado Robin et où elle s'éteignit samedi 10 décembre 1960

