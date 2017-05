Né en 1911 Maurice Baquet a eu 2 passions : le violoncelle et la montagne... "Portrait avec violoncelle" de Hervé Bodeau

Momo devenu grand a rencontré Robert Doisneau qui lui a donné des ailes. Car un violoncelle, ça prend 2 ailes ! Pour rendre hommage à l'insaisissable et multiple Maurice Baquet, Hervé Bodeau a conçu un double portrait chinois, assemblant des mots et des images comme les pièces d'un puzzle. De deux puzzles : un livre et un album de photographies rassemblés-dans ce coffret.

On connaît la photo de cet homme debout sur des skis, un violoncelle sur le dos, des bâtons dans les mains, face aux aiguilles de Chamonix. On connaît peut-être moins en revanche, la vie de celui qui semble s’apprêter à dévaler la pente...

De Hervé Bodeau "Maurice Baquet, Portrait avec violoncelle" livre et livret photo sous le regard de Robert Doisneau - Ce coffret comprend la biographie de Maurice Baquet et un livret photo, publié aux éditions Paulsen

Maurice Baquet apporte quelques réponses, tout en s’émancipant des standards de la biographie pour livrer une œuvre tant sur le fond que sur la forme. Avec un livre de photos noir et blanc, et un récit avalanche qui dévale les pages à toute vitesse, plongeant dans les faits, les anecdotes, les citations pour mieux inviter à y revenir.

Né en 1911, Maurice Baquet a eu 2 grandes passions, le violoncelle et la montagne. Facétieux compagnon de cordée de l'alpiniste Gaston Rébuffat, il était aussi l’ami intime de Robert Doisneau qui photographiait ce "professeur de bonheur" dans des mises en scène insolites.

De Paris à Chamonix, des planches des salles de spectacles aux dalles de granit, Hervé Bodeau nous livre un texte sensible et drôle, sans perdre de vue son histoire, ses rencontres, ses motifs.

Maurice Baquet, ou la montagne à la croisée des passions

Maurice Baquet c’est un homme-orchestre, un petit gars de Villefranche-sur-Saône qui a choisi de vivre les passions qui l’animaient. Musicien avant tout, il découvre la montagne à la faveur d’une rencontre d’un Italien, maçon et guide, qui lui enseigne l’escalade en échange de cours de violoncelle.

Une découverte qui se transforme bientôt en passion et qui fera de la montagne un environnement privilégié pour son expression artistique.

C'est comme musicien pour une brasserie de Chamonix qu’il se fait embaucher pour être au plus près des sommets, gagnant les parois du Mont-Blanc pour des escalades nocturnes une fois la nuit tombée et le restaurant fermé.

Mais la vie de Maurice Baquet, Momo pour les intimes, ne saurait se résumer à la montagne, ses intérêts sont multiples.

Si le violoncelle lui a permis de rencontrer la montagne, la montagne le conduit bientôt au cinéma. Un univers dans lequel il entre par la petite porte, cuisinier-porteur sur le tournage d’un film d’Henri Storck, Trois vies et une corde, avec Roger Frison-Roche en tête d’affiche et le refuge de Leschaux comme quartier général.

Puis c’est la rencontre, à Paris du groupe Octobre, qui font vivre un théâtre populaire aux accents révolutionnaires. Un théâtre qui s’installe dans les rues et les usines, qui s’écrit sans fioritures, qui ne rougit pas de parler de révolution. Maurice Baquet y fait la connaissance de Jacques Prévert, embauché sur des films d’Albert Valentin, de Marc Allégret, de Jean Renoir.

Violoncelliste, grimpeur, acteur, Maurice Baquet le cinéma le ramène bientôt à la montagne, cette fois pour lui faire découvrir le ski.

La rencontre a lieu à Paris, à Boulogne. Alors qu’il travaille aux studios Billancourt sur le tournage du Crime de monsieur Lange, il croise la route d’Émile Allais, skieur champion olympique. Maurice Baquet s’inscrit pour les sélections de l’équipe de France de ski. Un échec mais une expérience grisante qui lui donne définitivement le goût des descentes.

Pendant la guerre, après une période au front, Momo – qui aura réussi à transformer une unité de zouaves en orchestre improvisé – erre dans la France de l’Occupation, fait escale en Afrique.

Il joue pour le cinéma et dans des music-hall parisiens, puis c'est la montagne à Chamonix, en 1943, pour le tournage de Premier de cordée, le film de Louis Daquin adapté du roman de Roger Frison-Roche. Maurice Baquet y incarne Boule, un rôle qui lui va comme un gant et qui n’exige aucune doublure, même pour les scènes les plus exposées, tenant à tout faire lui-même !

C’est l’occasion de retrouver les Alpes, les sommets, surtout, d’échapper pour quelques temps, à l’ambiance de l’Occupation nazie, Vichy surveille le film. Quand la montagne, à nouveau, se fait refuge.

Après la guerre, Maurice Baquet se met en scène dans plusieurs comédies au cinéma, dans la série des Pieds nickelés, adaptation pour le grand écran de la célèbre bande dessinée de Louis Forton.

Maurice Baquet se lance dans une nouvelle aventure artistique, l’opérette, en incarnant un personnage du spectacle Andalousie, qui fait la gloire du genre à la fin des années 1940.

Mais l’après-guerre marque surtout pour Maurice Baquet la naissance d'amitiés, avec l’alpiniste et guide Gaston Rébuffat et avec le photographe Robert Doisneau.

Avec le premier, il partage, outre des courses en montagne avec l’ouverture d’une voie sur la face sud de l’aiguille du Midi – la désormais célèbre Rébuffat-Baquet, l’affiche du film Étoile et tempête, dans lequel il joue le rôle d’un amateur initié par le guide.

Avec le second, il pose à plusieurs reprises devant l’objectif, se faisant le sujet de plusieurs séries de photos, dont une en pleine montagne – qui donne le célèbre cliché mentionné en début d’article.

Ensemble, ils arpentent New York et signent un livre, Ballade pour violoncelle et chambre noire. Quand les deux artistes ne se côtoient pas et qu’un océan les sépare, leur amitié se faufile dans les boîtes aux lettres, et la correspondance entre eux est conséquente, actuellement disponible chez Actes Sud.

Maurice Baquet aura multiplié les expériences, croisé et entremêlé les passions, la montagne aura été un fil conducteur"

