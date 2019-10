"Je voulais devenir pianiste" Mylène Demongeot, se raconte... "L'Amour fou" > Éditions Michel Lafon

Dans un récit autobiographique, l'actrice Mylène Demongeot livre, sans filtre, son histoire d'amour avec Marc Simenon, fils d'un certain Georges...

"L'Amour fou" préface Henry-Jean Servat & La dessinatrice Catel y a ajouté un magnifique scrapbook en fin d'ouvrage-Éditions Michel Lafon

Drôle et émouvant, L'Amour fou, que la comédienne publie aux Éditions Michel Lafon, retrace la rencontre avec l'homme de sa vie, Marc Simenon, celui pour lequel elle a tout plaqué à 27 ans, renonçant à la gloire, aux paillettes, aux admirateurs.

Mylène Demongeot ne regrette rien de sa vie passionnée avec Marc Simenon faite de folie, de caprices, de tempêtes, de tendresse, surtout d'amour que rien au monde n'aurait pu évincer pas même les beaux rôles de cinéma !

Après une enfance solitaire pas très heureuse, Mylène Demongeot est repérée comme mannequin, puis elle débute au cinéma sous la direction de Léonide Moguy dans Les Enfants de l'amour, en 1953.

Avec Les Sorcières de Salem, Raymond Rouleau fait d'elle une star, avant qu'elle incarne Milady, rôle auquel elle tenait absolument, dans Les Trois Mousquetaires de Bernard Borderie.

Mylène Demongeot a tourné aux côtés de Louis de Funès (1914-1983) dans les célèbres Fantômas. Ses succès sont toujours vus et revus en France et dans le monde ! Louis de Funès dont les films furent boudés par la critique reste célébré par cinq générations de spectateurs !

"Mylène Demongeot, la milady du cinéma"film documentaire de Dominique Besnehard

