Live aux Grandes Heures de l'Abbaye de Cluny avec Guy Touvron & Friends !

1. Trio composé de Bruno Membrey piano, Michel Glasko accordéoniste, et Guy Touvron, trompette.

Au programme : Frou Frou, Un jour tu verras et La diva de l'empire d'Eric Satie.

Michel Glasko a étudié l’accordéon à Verdun auprès de Francis Carpentier. Il est également diplômé en Histoire de la Musique de l’Université de la Sorbonne et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ce solide bagage classique ainsi que sa curiosité l’ont conduit à explorer des territoires musicaux très variés (comme l’opéra, la musique de cirque, le rock…) avec une prédilection pour l’univers de la chanson.

Aujourd’hui, il accompagne de nombreux artistes en France à l’étranger. En 2003, les disques de Mathieu Rosaz et de Rue de la Muette ont été distingués d’un coup de cœur de L’Académie Charles Cros. Il participe aux activités de l’Association Tournesol dont la mission consiste à organiser des concerts en milieu hospitalier. 2008, Il a enregistré, pour le label Corelia, un album de mélodies et pièces classiques sur le thème de la première guerre mondiale avec La chanson de Craonne.

"Cet homme aimera toujours être là où vous ne l’attendez pas, impeccable dans sa figure libre du grand écart. Michel Glasko aime mettre un moteur dans son tigre, ou une grande louche de dérisoire dans son sérieux. Ou inversement. » Michelle Collette Accordéon et Accordéonistes. « Son accordéon semble avoir une âme, et Léo Ferré qui célébrait de son vivant cet instrument doit applaudir là-haut, les arabesques poétiques de Michel Glasko" Maxime Romain La Marseillaise

2. Quatuor de saxophones Morphing

Christophe Grèzes, saxophone soprano

Eddy Lopez, saxophone alto

Anthony Malkoun-Henrion, saxophone ténor

Matthieu Delage, saxophone baryton

Au programme : Les danses balkaniques de Tajkevic - Tango virtuso de Escaich - Tango extrait de l'opéra de quat'sous de Kurt Weill - Medley de chansons d'Edith Piaf.

Révélés à la scène internationale par le 1er Grand Prix du prestigieux concours de musique de chambre d'Osaka (Japon) en 2011, ces 4 saxophonistes français sont issus du CNSM de Paris et se produisent dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. Le quatuor Morphing, ce sont les œuvres du passé, de nouveaux projets inspirés de transcriptions mais également orientés vers la musique actuelle https://www.morphingquartet.com/

3. Piano jazz avec Hervé Sellin, piano solo

Au programme : adaptation jazz du "Prélude à l'Après-midi d'un Faune" de Debussy

Né en 1957. Etude classique au CNSM de Paris (piano, musique de chambre, harmonie, analyse). Double prix de piano et musique de chambre en 1980 dans la classe d’Aldo Ciccolini. Se dirige ensuite vers une carrière dans le jazz ce qui le conduira à jouer aux côtés de Art Farmer, Slide Hampton, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Clifford Jordan… Pianiste attitré de Johnny Griffin depuis 1984. Accompagne Dee Dee Bridgewater de 1986 à 1990. Prix Django Reinhardt en 1989 pour ses activités de soliste, compositeur et arrangeur.

Enregistre avec Branford Marsalis en 1991 (Sony music) Album en piano solo “thèmes et variations” en 2000 (Jazz aux Remparts/ Night & Day) Depuis 2002, en tournée avec le groupe de Richard Galliano « Piazzolla forever » : 300 concerts dans le monde, un CD et un DVD (2003/2006) chez Dreyfus jazz.Invité par Wynton Marsalis au Lincoln Center de New-york en octobre 2003 pour y créer une suite pour Tentet.

Automne 2017 sortie de 2 nouveaux albums chez Cristal Records : "Passerelles" : à la croisée des chemins entre classique et jazz, re-lectures et adaptations en solo, quartet et quintet à deux pianos d'oeuvres de Schumann ("Scènes d'Enfants"), Satie (3ème Gnossienne), Dutilleux (Sonate pour piano), Debussy ("Prélude à l'Après-midi d'un Faune"). Hervé Sellin Quartet "Always Too Soon": Aux côtés du saxophoniste Pierrick Pédron, un vibrant hommage au regretté Phil Woods.

Actualité concerts: Radio-France, Studio 104 "Jazz sur le vif" Le 21 octobre 2017: Hommage à Thélonious Monk à l'occasion du centenaire de sa naissance. Re-création du "T. Monk Orchestra at Town Hall 1959" (10 musiciens). Concert de sortie des deux albums "Passerelles" et "Always Too Soon" le 5 décembre 2017 au Studio de l'Ermitage (Paris 20ème).

