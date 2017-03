Jean-Christophe Keck, chef d’orchestre, musicologue et spécialiste mondial d'Offenbach.

Issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris-CNSMP il a reçu une formation : direction d’orchestre, musicologie, écriture, chant, piano... Il enregistre pour le cinéma, la radio et la télévision, notamment des opéras-bouffes et musiques de films de sa composition.

En tant que musicologue :

- Création scénique française de l'édition critique de Fantasio d'Offenbach à l'Opéra-Comique, puis dans différents théâtres (Genève, Zagreb, Montpellier, Rouen)

- Différentes productions théâtrales et concerts basés sur mes éditions critiques : La Grande-Duchesse de Gérolstein à Kassel ; Orphée aux enfers à Würzburg, Mannheim, Dresden, Regensburg, Detmoldt ; La Vie parisienne à Eggenfelden, Ankara, Pilsen, Dresden ; Les Contes d'Hoffmann à Schwerin ; Concerto militaire à Greifswald, Stralsund ; Concerts Offenbach à Bonn, Altenburg, Neubrandenburg... Pour plus de détails, consulter les sites web de mes éditeurs Boosey & Hawkes et Schott Music

- En préparation : éditions critique de Barkouf, de Geneviève de Brabant, de Hommage à Rossini pour violoncelle et orchestre, et du Roi Carotte.

- Présentation au Salon de la musique à Francfort de nos dernières publications : Fantasio (version de Paris), Monsieur Choufleuri restera chez lui, le..., et Les Roses du Bengale (6 valses sentimentales pour piano)

En tant que chef d'orchestre :

- Concerts commentés à l'Opéra de Marseille (Théâtre de L'Odéon), Les dimanches d'Offenbach : Sur un volcan (9 avril), Pomme d'api (14 mai), Croquefer ou le dernier des paladins (18 juin).

- Concerts commentés au Casino de Briançon avec Les Folies concertantes, orchestre de chambre des Hautes Alpes (26 mars, 28 mai).

- Orphée aux enfers au Festival des Châteaux de Bruniquel (fin juillet/ début août). Concerts à Bruniquel, Caussade, Montauban... Pour plus de détail voir le site web du festival.

En Allemagne, Jean-Christophe Keck a remporté 2ans de suite le Grand Prix des Éditeurs musicaux.

Le Festival de Radio France a créé plusieurs de ses éditions : Les Fées du Rhin (2003), dont l'enregistrement très remarqué a notamment reçu le prix Michel Garcin de l’Académie du disque lyrique ; La Haine, magistralement soutenue par les voix de Fanny Ardant et Gérard Depardieu (2009) ; Fantasio (2015).

Ses articles dans L’Avant-Scène Opéra sur les Contes d’Hoffmann restent une référence en matière de recherche. Différentes personnalités font appel à lui comme conseiller artistique, particulièrement Marc Minkowski pour La Grande-Duchesse de Gérolstein et le Concerto militaire pour violoncelle et orchestre, enregistrements couronnés par un Diapason d’or ; ainsi que Mark Elder pour Fantasio (Opera rara), gratifié notamment d’un Opera Hawards

Il a aussi enregistré des œuvres d'Offenbach chez Universal : "Ballade symphonique" avec l’Orchestre National de Montpellier, puis "Le Financier et le Savetier et autre délices", ainsi que "Folies dansantes" avec l’Orchestre Pasdeloup, disques salués par la critique.

L’Opéra-Théâtre de Metz a créé en 2005 son opéra-bouffe Monsieur de Chimpanzé, sur un livret original de Jules Verne.

Depuis 2004, Jean-Christophe Keck partage une relation privilégiée avec l’Orchestre des concerts Pasdeloup, permettant la découverte de nombreuses œuvres inédites d’Offenbach et une véritable approche stylistique de ce génial compositeur.

Il a dirigé l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre de l’Opéra de Tours, l’Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur...

En 2012, Jean-Christophe Keck a reçu le titre de « Gast Professor » à la Musikhochschulle Hanns Eisler de Berlin.

Depuis 2014, il assure la direction artistique et musicale des « Dimanches d’Offenbach » d'abors à la Péniche Opéra (Paris), puis au Théâtre de L'Odéon (Marseille), présentant ainsi une intégrale des ouvrages en 1 acte du compositeur, en vesrsion concert-commenté avec piano.

Il est aujourd’hui directeur musical fondateur des Folies Concertantes, l’Orchestre de Chambre des Hautes-Alpes (2007), ainsi que du Festival lyrique des Châteaux de Bruniquel (1998).

Travaillant avec les théâtres et maisons de disques, il se consacre plus particulièrement à l’édition d’œuvres méconnues d’Offenbach, ainsi qu’à la saison musicale « Les Offenbachiades du Briançonnais », une vingtaine de concerts dont il est directeur artistique et musical.

