Mireille et le Petit Conservatoire avec Sophie Darel & Marie-Charlotte Leclaire - Petit Montparnasse-Paris

À l'affiche La Grande petite Mireille- Hervé Devolder signe ici un spectacle bourré d’énergie ! Avec sa complice Marie-Charlotte Leclaire...

De Marie-Charlotte Leclaire & Hervé Devolder - Mise en scène Hervé Devolder

Avec Marie-Charlotte Leclaire, Adrien Biry-Vicente, Hervé Devolder ou Cyril Romoli

Une chanteuse vient passer une audition. Le Directeur de casting passionné de chansons françaises, trouve une ressemblance entre la jeune femme et la célèbre compositrice Mireille, Créatrice du Petit Conservatoire de la chanson…

Ainsi se succèdent sur scène Maurice Chevalier, Jean Sablon, Jean Nohain, Yves Montand, Alain Souchon, Yves Duteil, Françoise Hardy…

Hervé Devolder : Molière 2016 du meilleur spectacle musical pour Les Fiancés de Loches, & nommé cette même année pour Kiki, le Montparnasse des années folles, 2005, Prix de la meilleure comédie musicale pour Chance & Prix Maurice Yvain par la SACD en 2013...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -Album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

