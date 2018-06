Avec Michèle Bernstein et Serge Korber... Retrouvailles au quartier latin ! dans Étonnez-moi Benoît !

"Des jeunes gens qu'on ne disait pas encore situationnistes, des auteurs-compositeurs à guitare, des apprentis comédiens et cinéastes se croisaient alors à la Chope, chez Arlette, à la Méthode, au Cheval d'or, chez Bernadette et en d'autres lieux presque oubliés.

Michèle Bernstein, après avoir épousé Guy Debord et participé aux aventures de l'internationale lettriste, devint ainsi, pour quelques mois, l'animatrice de la Méthode, rue Descartes, transformée sous sa houlette en cabaret artistique avec la complicité du guitariste Jacques Florencie. En 1960, elle se ferait connaître par son roman Tous les chevaux du roi et, longtemps après encore, tiendrait une fameuse chronique littéraire dans Libération.

Au même moment, Serge Korber partageait sa vie entre la cinémathèque et le Cheval d'or où il allait apprendre le métier auprès du fantaisiste Ricet Barrier, puis être l'un des premiers à découvrir Bobby Lapointe – tout en assistant Debord dans le tournage de son film Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. Quelques années plus tard, il connaîtrait le succès comme cinéaste avec Un idiot à Paris et L’Homme Orchestre avec Louis de Funès.

Étonnez-moi Benoît ! pour cette émission spéciale, a organisé les retrouvailles entre ces deux amisd'il y a soixante ans qui évoquent ensemble les cabarets du quartier latin et quelques chanteurs talentueux qui se nommaient Alain Clavier, Daniel Laloux, Suc et Serre, Jacques Marchais ou Claude Cérat." Benoît Duteurtre

ÉTONNEZ-MOI BENOÎT

