Michel Legrand fait sa rentrée dans Étonnez-moi, Benoit !

Pour la rentrée 2017, Benoît Duteurtre accueille Michel Legrand dans Étonnez-moi, Benoît !

En complicité avec Benoît Duteurtre, Michel Legrand évoque d'autres aspects méconnus de sa carrière : comme ces années 1950 où il était l'un des principaux chefs d'orchestres/arrangeurs de Paris, apportant ses couleurs aux chansons de Francis Lemarque, Claude Nougaro, Catherine Sauvage ou Jacqueline Francois ;

ou comme ces enregistrements de musique légère qui allaient lui ouvrir la porte des États-Unis après l'enregistrement de I love Paris.

Michel Legrand aborde également ses aventures du côté du blues avec Ray Charles, de la comédie musicale et de l'opérette avec Jacques Demy et Didier Van Cauwelaert, et son amour de la voix en complicité avec sa sœur Christiane...

Un fabuleux parcours caractérisé par ce besoin de renouvellement qui a poussé Michel Legrand à prendre tous les dix ans une nouvelle direction.

Cet entretien exclusif, à la frontière des genres musicaux, ouvre sur France Musique la 19e année d'Étonnez-moi, Benoît !

Autres invités à venir au fil des prochaines semaines : Véronique Gens, Marcel Amont, Felicity Lott, Roger Delmotte, Anne Sylvestre, Michèle Bernstein, Jacqueline Danno, Jacques Mailhot...