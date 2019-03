Avec Michel Fau & Sabine Teulon Lardic - "Le Postillon de Lonjumeau" d'Adolphe Adam - Opéra-Comique, Paris

, © Opéra Comique

"Le Postillon de Lonjumeau" d'Adolphe Adam - Opéra Comique - Place Boieldieu, Paris 2e -Réserver ! Y aller ! 30 mars au 11 avril 2019

Michael Spyres incarne avec talent le héros aussi vaniteux que séduisant dans une partition virtuose dirigée par Sébastien Rouland.

Mise en scène : Michel Fau

Direction musicale : Sébastien Rouland

Décors : Emmanuel Charles - Costumes : Christian Lacroix - Lumières : Joël Fabing

Chapelou / Saint-Phar : Michael Spyres

Madeleine / Madame de Latour : Florie Valiquette

Le marquis de Corcy : Franck Leguérinel

Biju / Alcindor : Laurent Kubla

Rose : Michel Fau

Louis XV : Yannis Ezziadi

Choeur Accentus & Orchestre de l’Opéra de Rouen-Normandie - Nouvelle production de l'Opéra Comique - Coproduction Opéra de Rouen-Normandie

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -De l'album Virgin 8406382

