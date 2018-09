Michel Fau & Julie Depardieu dans la célèbre pièce "Fric frac d'Édouard Bourdet" au Théâtre de Paris

Michel Fau & Julie Depardieu dans la célèbre pièce "Fric frac de Édouard Bourdet" au Théâtre de Paris - du 11 septembre au 14 octobre 2018

L'un des événements de la rentrée théâtrale du mois de septembre : Julie Depardieu et Régis Laspalès réunis pour la première fois sur scène dans la célèbre pièce "Fric Frac"

, © Théâtre de Paris

Avec Régis Laspalès, Julie Depardieu, Michel Fau, Emeline Bayart, Georges Bécot, Fabrice Cals, Yannis Ezziadi, Antoine Kahan, Audrey Langle, Roland Menou. Metteur en scène : Michel Fau.

http://www\.theatredeparis\.com/spectacle/fric\-frac

