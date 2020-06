In memoriam Janine Reiss (1921-2020) : "Faire de sa passion pour la voix, son métier... Maître de Chant !"

1982, émission "Champs-Élysées", Janine Reiss et Mady Mesplé dans "Le Rossignol et la Rose" de Camille Saint-Saëns...

Janine Reiss a côtoyé et fait travailler les grands artistes du XXe siècle : Mady Mesplé, Maria Callas, Teresa Berganza, Jessye Norman, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi, Jessye Norman, Roberto Alagna, Natalie Dessay, Anita Rachvelishvili...

Ce livre retrace l'extraordinaire parcours de Janine Reiss, et révèle quelques secrets de l'art lyrique, qu'elle a touché au plus près...

Directrice des répétitions à l'Opéra de Paris pendant de nombreuses années, elle a été la pianiste de Régine Crespin, Ruggero Raimondi... Et a apporté son concours à de grands chefs d'orchestre : Herbert von Karajan, Georges Prêtre, Seiji Ozawa, Pierre Boulez...

"Vous savez, en me réveillant ce matin je me suis dit que j’étais contente de vous revoir Janine Reiss. Bien sûr, vous êtes une bonne musicienne, vous m’avez bien fait travailler. Mais surtout, et pour moi c’est capital, vous ne m’avez pas traitée comme si j’étais Callas !" Maria Callas