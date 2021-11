Marseille capitale de l'Opérette ! Avec Maurice Xiberras, Directeur Général Opéra de Marseille & de l'Odéon

Réservez ! Venez nombreux ! - Émission en public & en Live ! - En direct du Conservatoire Pierre Barbizet, 2 place Auguste et François Carli à Marseille 1er

♫ Étonnez-moi Benoît-Générique début♪ Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪ James Brown et son groupe The JB's ! ♪ Franz Schubert : Polonaise ♫ Générique fin ♫ Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫ Étonnez-moi Benoît - Programme

♫ Lou Villard et Albert Bossy

Sur le pont transbordeur

Label Fremeaux et Associés

♫ Charles Lecocq

La fille de Madame Angot : Aujourd'hui prenons bien garde (Acte I)

Charles Burles, ténor

Orchestre du Théâtre national de l'Opéra-Comique

Direction, Jean Toussard

Label EMI Classics

♫ André Messager

Véronique : Ah ! La charmante promenade (Acte I)

Martha Angelici, soprano

Freda Betti, basse

Aimé Doniat, ténor

Orchestre de l'association des Concerts Lamoureux

Direction, Jules Gressier

EMI Classics

♫ Vincent Scotto

Dominique Desmons, voix et piano

♫ Maurice Yvain

Là-haut : Parce que

Dominique Desmons, piano et voix

Julie Morgane, voix

♫ Henri Alibert

Un de la Canebière : Un petit cabanon

Label Forlane

♫ Ralph Benatzky

L'auberge du cheval blanc : Mon chant d'amour est une valse

Janine Ribot, voix

Direction, Félix Nuvolone

Label Odéon

♫ Ernest Reyer

Un souvenir poignant (Acte IV) Air de Sigurd

César Vezzani, ténor

Orchestre dirigé par Georges Lauweryns

Label Forlane

♫ Jacques Offenbach

Le voyage de la lune : Polka

Philharmonia Orchestra

Direction, Antonio de Almeida

Label Philips

♫ Gioacchino Rossini

Le Barbier de Séville : Cavatine (Acte I)

Charles Burles, ténor

Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris

Direction, Jean-Pierre Marty

Label EMI Classics

♫ Henri Christiné

Dédé : Air d'Odette

Julie Morgane, voix

Dominique Desmons, piano

♫ Henri Christiné

Au temps des merveilleuses

Dominique Desmons, piano

♫ Henri Tomasi

Concerto pour trompette et orchestre : 3 : Finale

Wynton Marsalis, trompette

Philharmonia Orchestra

Direction, Esa Pekka Salonen

CBS

♫ Massilia Sound System

L'éclat de la rose

Label Adam

♫ Darcelys et Marguerite Willy

Tout autour de la corniche

Label Fremeaux et Associés