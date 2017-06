Marie Nimier est l'auteure de nombreux romans, écrit des chansons et des textes pour la scène, des pièces radio...

"C'est une grande fille aux yeux bleus qui compose des livres acidulés, vit au milieu des pommiers en Normandie. Elle écrit des chansons pour Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Enzo Enzo, Maurane... Rien d'emprunté chez elle, rien de parisien. Marie Nimier est nature !" Jérôme Garcin

Marie Nimier "La plage " à paraître le 8 juin dans la collection Folio aux éditions Gallimard

Une jeune femme sans nom arrive sur une île, en été. Elle traverse en autobus un paysage aride jusqu'à une plage où elle est déjà venue avec un ami. Elle se souvient d'une grotte où ils se sont aimés. Il n'y a personne sur la plage, pas un souffle de vent. La taverne est fermée. Elle se baigne nue. Est-elle aussi seule qu'elle le croit ? En quittant la plage quelques jours plus tard, elle ne sera plus la même. Jamais plus.

Marie Nimier a écrit treize romans publiés chez Gallimard et largement traduits dans le monde entier, dont Sirène en 1985 (couronné par l’Académie française et la Société des Gens de Lettres), puis La Girafe, Anatomie d’un chœur, L’Hypnotisme à la portée de tous, La Caresse, Celui qui court derrière l’oiseau, Domino (prix Printemps du roman), La Nouvelle pornographie, La Reine du Silence (Prix Médicis 2004), Les Inséparables (Prix Georges Brassens et Prix des Lycéens d'Evreux) et Photo-Photo, Je suis un homme et La plage.

Marie écrit également des albums pour enfants (Mimine et Momo, Les Trois Soeurs Casseroles, La Kangouroute), du théâtre, de nombreuses pièces radiophoniques et des chansons pour Jean Guidoni, Juliette Gréco, Art Mengo, Clarika, Lokua Kanza, Eddy Mitchell, Maurane…

Un cabaret littéraire regroupant textes et chansons est en tournée actuellement, avec Enzo Enzo.

Elle a aussi publié chez Gallimard un recueil de textes écrits pour la danse qui ont donné naissance au spectacle « À quoi tu penses ? », chorégraphié par Dominique Boivin (programmé au CND en Décembre 2005, puis en tournée, puis à Chaillot).

Elle travaille régulièrement avec la compagnie des Guêpes rouges (mise en scène Rachel Dufour), et a écrit Machin dans le cadre de "Une chambre en ville", série de textes destinés à être joués dans des chambres d'hôtel (mise en scène Richard Brunel), de Valence à Pékin et plusieurs pièces courtes pour le Fringe Ensemble (Bonn).

Elle collabore depuis neuf ans avec la metteuse en scène Karelle Prugnaud, écrivant les textes et participant à la conception d'une série de performances intitulées "Pour en finir avec Blanche Neige". L'avant dernier opus a eu lieu dans un parking souterrain. Le suivant s'est déroulé à Rouen, dans le sous-sol d'un grand magasin. Le premier épisode de la série a eu lieu dans la Halle aux poissons du Havre.

Ce travail se poursuit avec "La Confusion", présentée au théâtre du Rond-Point en mars-avril 2012, ainsi qu'au Grand T de Nantes et à Dieppe dans le cadre des "Ecritures électriques".

Le texte de la pièce est disponible chez Actes Sud Papiers, ainsi que Adoptez un écrivain et La course aux chansons, une pièce musicale pour la jeunesse, et "Noël revient tous les ans" présenté au Théâtre du Rond-Point puis en tournée à Lille et à Nantes en décembre 2014-janvier 2015, toujours dans une mise en scène de Karelle Prugnaud.

L'hypnotisme à la portée de tous a été adapté au cinéma par Irène Jouannet sous le titre Dormez je le veux, avec dans les rôles principaux Catherine Frot, Céline Milliat-Baumgartner, Féodor Atkins et François Berléand. Directeur de la photographie : Sacha Vierny

Marie Nimier a également co-écrit le film de Richard Copans, "Un amour (roman)". Avec la voix de Dominique Blanc et une musique originale de Michel Portal & Vincent Peirani

Elle a co-écrit le scénario de "Barrage", premier film d'une jeune réalisatrice Luxembourgeoise, Laura Schroeder avec Lolita Chaman, Thémis Pauwels et Isabelle Huppert. Sortie prévue en 2017

Son roman LA PLAGE sort aux éditions Gallimard en 2016. Publication également d'un album pour enfants aux éditions Albin Michel (AU BONHEUR DES LAPINS) avec des illustrations de Béatrice Rodriguez et d'un recueil regroupant 12 monologues pour femmes (LA VIOLENCE DES POTICHES) aux éditions Actes Sud Papiers.

http://www.marienimier.com/

http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20100821.BIB5513/marie\-nimier\-roman\-photo.html

https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/francais/travailler\-sur\-des\-sujets\-de\-brevet/texte\-de\-marie\-nimier\-serie\-college\-juin\-2008\-3\_frde49