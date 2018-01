Marc Perrone : accordéoniste, auteur-compositeur-interprète, présente... "Babel-Gomme" son nouvel album !

"Je me suis pris à rêver de cet album dans des circonstances où échapper par l’esprit à la réalité du moment me fut salutaire. Faire tourner en boucle les thèmes et chansons inventés ces dernières années, me les chantonner "mezzo voce" me fut d’un grand secours...

Premier album de l'accordéoniste Marc Perrone depuis 10 ans ! Marc Perrone : accordéoniste, chanteur, conteur, auteur-compositeur-interprète présente... "Babel-Gomme"

"Tracer la route est parfois une nécessité, un acte salvateur, néanmoins risqué. Se déplacer, même symboliquement, n’est jamais gratuit mais, au bout du compte, toujours payant. On se garde en devenant autre...

"La musique, les mots, dessus, dessous forment un viatique réconfortant que j’aimerais ici partager. Pour m’aider au voyage mes amis de cœur m’ont apporté de précieuses provisions. Je les en remercie" Marc Perrone

"Ce disque est pour moi une œuvre complète, qui dit des choses. Un parcours poétique. Une ballade qui raconte une histoire. Je conseille au gens de l’écouter en prenant leur temps." Philippe Krümm

ÉTONNEZ-MOI BENOÎT - GÉNÉRIQUE DÉBUT : ♫RHYTMES GITANS : JO PRIVAT ♫JAMES BROWN ET SON GROUPE THE JB's : SAME BEAT PAR JO PRIVAT ET LES MANOUCHES ♫FRANZ SCHUBERT : POLONAISE

ÉTONNEZ-MOI BENOÎT - GÉNÉRIQUE FIN : ♫PATRICK MODIANO / G. LOUVAIN : ÉTONNEZ-MOI BENOÎT PAR FRANCOISE HARDY - ALBUM 33T MODE 509 191/ VIRGIN 8406382

♫Programme

♫Ray Ventura et ses collégiens : Elle est laide (Paul Misraki) - De l'album "Tout Va Très Bien Madame La Marquise" - Label Éditions Milan Music 8559312

♫Marc Perrone (1951-) : Quai des vertus, le poème (Marc Perrone) - De l'album "Marc Perrone - Babel-Gomme (2017)" - Label Buda Musique 860316

♫Alphonse "Bois Sec" Ardoin: Jolie Bassette (Traditionnel) - De l'album "Alphonse "Bois Sec" Ardoin with Canray Fontenot ‎– La Musique Créole (1996) - Label Arhoolie Records ‎ CD 445

♫Mouloudji : Mon amant de Saint Jean (Léon Agel - Émile Carrara) Marcel Azzola, accordéon - De l'album "Et ca tournait ! - Mouloudji et Marcel Azzola" - Label Sony Music 501475-2

♫Marc Perrone : La Forcelle (Marc Perrone) ♫Marc Perrone : Vas-Y Mimile (Bernard Lubat – Marc Perrone) - Album "Marc Perrone ‎– La Forcelle (1983) - Label Le Chant Du Monde ‎ LDX 74795

♫Paolo Conte : Azzurro (Michele Virano - Vito Pallavicini) - Album "Paolo Conte ‎– Concerti (1989) - Label : CGD ‎ 2292-44974-2

♫André Minvielle : De tout temps (Marc Perrone - André Minvielle) ♫Marie-Odile Chantran : Tu parles Charles ! ( Charles Baudelaire - Marie-Odile Chantran) - De l'album "Marc Perrone - Babel-Gomme (2017)" - Label Buda Musique 860316

♫B.O. film "Un dimanche à la campagne" (musique de Philippe Sarde et Marc Perrone ) - Label Milan Records A 244

♫Patachou : Rue Saint Vincent (Aristide Bruant) Joss Baselli et son orchestre - Album "BnF Collection Sonore - Chansons d'Aristide Bruant (1958)" - Label BnF Collection Sonore 6683017

♫Julio Gutiérrez Y Su Orquesta : El Relojito de Mano. (Marcos Perdommo) - De l'album "Album Cha Cha Cha for Moderns (2003) - Label Musart - Balboa 2007

♫Franz von Suppé (1819-1895) : Boccaccio (Friedrich Zell , Richard Genée) Bayerisches Symphonie-Orchester, direction Willi Boskovsky - Label Emi Classics 7243566179 2

♫Paul Bonneau et Le Grand Orchestre de Paris : Ping-pong - De l'album "100% valses : Paul Bonneau et Le Grand Orchestre de Paris" - Label Marianne Mélodie 395139

♫Sacha Distel : Oh quelle nuit ! (1961) - De l'album "album: Sacha Distel Best of" - Label Frémeaux et Associés FA 5713

"Ballet des ballets” disait Rudolf Noureev "La Belle au bois dormant" est un des joyaux du patrimoine de la danse. Créé en 1890, Théâtre Mariinski de Saint- Pétersbourg, oeuvre conjuguée du chorégraphe Marius Petipa et du compositeur Tchaïkovski...

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) : La Belle au bois dormant (1921). The Scottish National Orchestra, direction Neeme Järvi - Label Chandos 8360