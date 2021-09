Humoriste, comédien, réalisateur... Marc Jolivet, se raconte :"Mémoires d’un Artist’ocrate" Éd. Robert Laffont

"Le 16 juin 1950, Saint Pierre ouvre violemment la porte du bureau des naissances. - Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'apprends que vous comptez faire naître Marc Jolivet demain à seize heures ? - Oui. - Montrez-moi la fiche !" Marc Jolivet

Marc Jolivet, raconte avec sincérité et humour, son existence "d'Artist'ocrate" une enfance difficile, des étés animés au Club Med, les années "Récho et Frigo" avec son frère Pierre, ses engagements pour la planète, amours et désamours...

De Marc Jolivet : "Mémoires d’un Artist’ocrate" préface Christophe Barbier> Éditions Robert Laffont

Humoriste, comédien, clown, metteur en scène, réalisateur, écolophile, europhile... Marc Jolivet est né en 1950 à Saint-Mandé.

Des amitiés durables, des rencontres qui l’ont marqué : Jeanne Moreau, Bourvil, Daniel Balavoine, Coluche, Raymond Devos, Georges Perec, François Berléand, François Mitterrand, Nicolas Hulot, Serge Lama. Daniel Auteuil, Michel Drucker, Daniel Cohn-Bendit ...

"Comic Symphonic-Marc Jolivet" 4 novembre 2021 à Sanary-sur-Mer, Théâtre Galli ... Marc Jolivet monte sur scène et joue… le chef d’orchestre ! une création originale où l’humour et la musique sont à l’honneur !

Juin 2022... C’est au Théâtre des Folies Bergère, prestigieuse salle de spectacles parisienne, que la fête sera célébrée dans le respect des règles sanitaires... Marc Jolivet, le site de l'artiste ...

