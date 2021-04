Les souvenirs de Serge Lama en 50 chansons : "Quand Papa chantait ... " > Label Marianne Mélodie

"Papa, c’est l'homme de ma vie…" C'est un voyage dans le temps en compagnie - de Georges Chauvier, le père, de Serge Lama, le fils - pour redécouvrir des chansons colorées, anciennes ou plus récentes, ayant toutes pour commun dénominateur, l’affection d’un fils à son père !

"Papa, c’est l'homme de ma vie…J'ai le grand bonheur aujourd'hui de vous présenter ce double album, qui comprend l'intégralité des 78 tours qu'il a enregistrés au début des années 50,

plus l’album "Lama Père et Fils" (1981) que j'ai eu l'instinct d'imposer à ma maison de disque de l'époque pour les 60 ans de mon père...

Double album : "Quand Papa chantait... Les Souvenirs de Serge Lama en 50 Chansons"> Label Marianne Mélodie

"...et une trentaine de chansons populaires que j’ai sélectionnées et qui ont jalonné mon enfance et celle de beaucoup d'entre vous. Je partage, à distance (hélas), ce beau moment d'émotions. "Serge Lama, le site de l'artiste...

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Francis Cabrel se reconnaît admiratif de : la réserve de puissance qu’il y a toujours dans ce qu’écrit Serge,Bénabar voit en lui une : référence, un modèle d’exigence, Julien Clerc parle : d’un écrivain de chansons,Calogero : d’un grand poète,Carla Bruni le décrit comme : ténébreux et tendre, Christophe Maé voit son : regard bienveillant,Pascal Obispo a grandi en écoutant ses chansons…

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪

♪

♪