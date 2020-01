Avec Jacques Mailhot & Florence Brunold... Le Théâtre des Deux Ânes présente "On est mal Macron, on est mal"

À l’occasion de la nouvelle revue d’humour politique des 2 Ânes. Le public est au rendez-vous ...

Le Théâtre des Deux Ânes présente : "On est mal Macron, on est mal"- Festival de satires politiques emmené par son directeur Jacques Mailhot et toute sa fine équipe ! Michel Guidoni, Florence Brunold, Gilles Détroit, Paul Dureau & Émilie Anne-Charlotte.

"Bien braire et laisse rire" telle est la devise de notre théâtre qui ne s'en prive pas depuis plus d'un siècle"Jacques Mailhot, chansonnier, homme de radio et de télévision, directeur du Théâtre des 2 Ânes.

Le Théâtre des Deux Ânes - 100, boulevard de Clichy - Paris 18e > Infos & Réservation : 01.46.06.10.26 > Fax : 01.42.55.34.46 > Email : 2anesresa@gmail.com

"Pourquoi j’aime Florence Brunold ? Parce que les femmes qui nous font rire sont rares , donc précieuses . C’est une espèce à protéger d’urgence. J’ai désormais l’œil fixé sur la ligne bleue de son regard d’azur. Croyez moi , cette femme là a du talent à revendre, c’est un auvergnat qui vous le dit !"Jacques Mailhot

Site officiel de Florence Brunold : humoriste, chansonnière, comédienne, actuelle pensionnaire de la troupe du théâtre des Deux Ânes, bien connue des téléspectateurs de Paris-Première...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

