Le surdoué Dominique Besnehard - Créateur du Festival du film francophone d’Angoulême - 12e Édition !

Grâce à la volonté et à la passion de leurs créateurs Marie-France Brière et Dominique Besnehard, le festival défend un cinéma populaire et subtil qui enthousiasme les professionnels comme les amateurs, les néophytes comme les cinéphiles.

, © Film Francophone d’Angoulême

20-25 août 2019 -Festival du Film Francophone d'Angoulême 2019- Hommage au Luxembourg - 12e édition !

Desgrands films sont venus faire leurs premiers pas à Angoulême :Intouchables, La guerre est déclarée, Les garçons et Guillaume, à table !Hippocrate, Petit paysan, Guy par Alex Lutz. D’année en année cela se confirme : le goût du public agit en véritable baromètre des succès à venir !

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -Album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪Orchestre Norman Maine : Paris - De l'album "Voulez vous chacha ?" - Label BORN BAD RECORDS BB116

♪Line Renaud (1928-) :Le complet gris (Loulou Gasté) - De l'album "Line Renaud chante (intégrale) : Mon petit bonhomme de chemin (1947)" -Label PARLOPHONE 5099940921525

Création Paris, Théâtre Mogador, le 25 novembre 1967...

♪Marcel Merkès : Opérette Vienne chante et danse -Mon coeur est bohémien (Henri Varna / Marc Cab/ René Richard) - De l'album "Marcel Merkès - Paulette Merval ‎– Vienne Chante Et Danse (1976) - Label CBS 81 391

On ne jette pas un vieux jean usé

On recolle un livre abîmé

On regarde une photo ratée

Et on pleure sur une fleur séchée

Par amour ou par pitié...

♪Sylvie Vartan : Par amour, par pitié - (Jean Renard / Gilles Thibaut) - De l'album "Les années RCA / 1961-1983" - Label BMG 82876613992

♪Wilhelmenia Fernandez :Air de La Wally (Alfredo Catalani) - B.O. film Diva de Jean-Jacques Beineix. Orchestre Symphonique de Londres, direction Vladimir Cosma - De l'album "Films concert (1986) - Label Milan CDCH283

Je suis le nombril du monde

Tu es le nombril du monde

Le nombril, le nombril

La Lune aussi est le nombril du monde...

♪Jeanne Moreau : Le nombril ( Gérard Philippe / Boris Vian ) - De l'album "Jeanne Moreau : Pour vous mes plus belles chansons (1998)" - Label JACQUES CANETTI CANE 122082

♪Colette Renard :Ah dis donc - Comédie musicale Irma la douce (Alexandre Breffort) Raymond Legrand et son Orchestre - Label MILAN 3998202

C'était un grand soir de première

Y-avait du monde plein à craquer

Quand on a éteint la lumière

Et que le rideau s'est levé...

♪Betty Mars : Soir de Première (Pascal Sevran / Pascal Auriat) - De l'album "Betty Mars / Intégrale Pathé 1971-1975" - Label MARIANNE MELODIE 9627142

On peut marcher

Sous la pluie

Prendre le thé

À minuit

Passer l'été

À Paris

Quand on s'aime...

♪Duo Nana Mouskouri & Michel Legrand : Quand on s'aime (P: Eddy Marnay / M : Michel Legrand, Parapluies de Cherbourg - 1964) - Du coffret "Michel Legrand : Anthology / Spectacles musicaux 1965-1975" - Label UNIVERSAL MUSIC 534558

♪Mick Micheyl (1922-2019) : Un gamin de Paris (A.Maves / G. Derveaux) - De l'album "Mick Micheyl : Mes Chansons (1956) - Label PACIFIC LDP 16

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Serge Elhaïk présente... Bouquet musical estival !

♪Russ Conway :One Of Those Songs (Le Bal De Madame De Mortemouille) (Gérard Calvi. Will Holt) Direction d’orchestre Geoff Love - De l'album "Russ Conway ‎– Pop-A-Conway" - Label EMI 73270 2

♪Heinz Kiessling :Pizzicata Milanese (Heinz Kiessling) Arrangements, direction d’orchestre Heinz Kiessling - De l'album "Flying Places"- Label Bliss Records BRA 10 002

♪Percy Faith :Keystone Kapers (Percy Faith) Arrangements, direction d’orchestre Percy Faith - De l'album "The Love Goddesses (1964)" - Label Collectables Col-CD-7478

♪RTÉ Concert Orchestra :Scrub, Brothers, Scrub ! (Ken Warner) Direction d’orchestre Ernest Tomlinson - De l'album "Miniatures" - Label Marco Polo 8.223522

♪Horst Jankowski :So What’s New ? (John Pisano) Piano, arrangements, direction d’orchestre Horst Jankowski - De l'album "Jankowski Originals Vol. 3" - Label Universal 5370622

♪Waldo de los Rios :El Porompompero (Juan Solano Pedrero. José Antonio Ochaíta. Xandro Valerio) Arrangements et direction d’orchestre Waldo de los Rios - De l'album "Waldo de los Rios" - Label Universal 5370622

♪Klaus Wunderlich et son orgue : Holiday for Strings (David Rose) - De l'album "Hammond Concerto" - 33 T label Telefunken SLE 14 277-P