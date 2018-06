Jean-Christophe Keck, dirige... Geneviève de Brabant de Jacques Offenbach - Festival des Châteaux de Bruniquel 2018

Dominée par la silhouette de ses deux imposants châteaux, la cité médiévale de Bruniquel classée parmi les plus beaux villages de France, est un bijou architectural.

Chaque année, fin juillet-début août, le festival lyrique consacré à Jacques Offenbach - le Festival des Châteaux de Bruniquel - constitue le point d'orgue du calendrier festif de la cité. Réserver !Y aller !Festival des Châteaux de Bruniquel, Tarn-et-Garonne.

Geneviève de Brabant de Jacques Offenbach

Opéra-bouffe en 3 actes et 7 tableaux. Livret Hector Crémieux, Etienne Tréfeu. Créé le 27 décembre 1867, Théâtre des Menus-Plaisirs.

Très populaire, ayant donné naissance à un nombre important d'œuvres littéraires et musicales, le personnage de Geneviève de Brabant paraît plus légendaire qu'historique. Héroïne d'une légende que l'on rencontre pour la première fois dans la Légende dorée de Jacques de Voragine au 12e siècle.

La première version semble être celle du père jésuite René de Cériziers L'Innocence reconnue ou Vie de Sainte Geneviève de Brabant, publiée en 1647 dans un recueil.

Représentations à 21h30 : 26 au 29 juillet et 1er au 5 août

Suivies chaque soir des "Tables d'Hôtes" avec les spécialités de producteurs locaux : La Ferme de Calvignac, les vins des Coteaux du Quercy...

Siegfried, palatin de Trèves, quitte sa femme Geneviève, fille du duc de Brabant, pour rejoindre l'armée de Charles Martel contre les Sarrasins. Pendant son absence, Golo, son intendant, cherche à séduire Geneviève. Pour se venger d'avoir été éconduit, Golo l'accuse d'adultère, la fait condamner à mort par Siegfried, et se charge de faire exécuter la sentence.

Ceux à qui Golo avait confié le crime prirent pitié de Geneviève et l'abandonnent dans une forêt avec son enfant. Geneviève vit de fruits sauvages, son enfant est nourri par le lait d'une biche qu'elle a apprivoisée. Des années après, Siegfried, rencontre à la chasse cette biche qui le mène vers sa maîtresse Geneviève.

Siegfried reconnut Geneviève, qui lui prouva son innocence et rentra dans son palais avec son enfant. Golo fut écartelé, mais la princesse, affaiblie par les privations, mourut et fut inhumée à Niedermendig

ÉTONNEZ-MOI BENOÎT - GÉNÉRIQUE DÉBUT : ♫RHYTMES GITANS : JO PRIVAT ♫JAMES BROWN ET SON GROUPE THE JB's : SAME BEAT PAR JO PRIVAT ET LES MANOUCHES ♫FRANZ SCHUBERT : POLONAISE ÉTONNEZ-MOI BENOÎT - GÉNÉRIQUE FIN : ♫PATRICK MODIANO / G. LOUVAIN : ÉTONNEZ-MOI BENOÎT PAR FRANCOISE HARDY - ALBUM 33T MODE 509 191/ CD VIRGIN 8406382

♫Programme

Le temps des vacances est enfin arrivé / On voit les enfants sont pleins de gaieté / Sur le bord de l'eau sont après s'amuser / N'allez pas trop loin, vous pouvez vous noyer /­ Je vous dis, chers parents / Qu'on est tous contents / Voilà les vacances qui sont arrivées...

♫Mary Rose Anna Travers, dite La Bolduc (1894-1941): Les vacances - De l'album "25 succès inoubliables de la Bolduc, Vol. 2" - Label Unidisc CTCD-510

Près du petit bois s'étend un étang / Un petit étang et des plus tentant, / Le soleil étant éclatant / Nous avons dit : Baignons-nous à l'instant / Un deux, qu'on est heureux / Quand on trempe ses pieds dans l'eau bleue / Tous les soucis s'évanouissent / Lorsqu'on est dans l'eau jusqu'à mi-cuisse...

♫Mireille, Jean Sablon : Les pieds dans l’eau - 1932 (Mireille, Jean Sablon - De l'album "Integrale Mireille 1929-1939" - Label Frémeaux & Associés FA 043

♫Andreany : Chant vosgien - de l'album "Andreany - Les 50 plus belles tyroliennes (2006)" - Label Marianne Melodie 518234

♫Gus Viseur (1915-1974) : Flambée Montalbanaise - De l'album "The Best of French Accordion Classics - Recordings 1930-1941"- Label Ihor Records 2010

"Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d'un affreux dessein, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d'un vert sombre la pente d'une colline, et s'avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant" C’est avec cette phrase que Proust ouvre les séances de lanterne magique dans sa chambre de Combray..."Laurent Bury

♫Jacques Offenbach (1819-1880) : Geneviève de Brabant, Scène 1 : Une poule sur un mur. Jean Giraudeau- Sifroy / Scène 1 : Salut, noble assemblée… C'est un pâté qui renferme. Jean Hamel-Drogan. Acte III Scène 2 : Quatuor de la chasse. Jean Hamel-Drogan & Trois Gardes-chasse. Orchestre Lyrique de la RDF, Chœur Lyrique de la RDF, direction Marcel Cariven - (29/01/1956) - Label Malibran Music MR 777

♫Jacques Offenbach : La Permission de Dix Heures. René Lenoty-Lanternick. Orchestre Lyrique de la RTF, direction René Dahene - Radio-Lille 24/11/52)- Label Malibran Music MR 777

♫Jacques Offenbach(1819-1880) : Dragonette (1857) opérette bouffe en un acte. Orchestre des Concerts Pasdeloup, direction Jean-Christophe Keck - Label Universal Music 442 8964

Le 66 ! fut joué pour la première fois en juillet 1856 sur la scène des Bouffes-Parisiens. Il s’agit d'une pièce douce-amère où la musique oscille comme toujours chez Offenbach, entre la danse au rythme envoûtant et la mélancolie...

♫Jacques Offenbach (1819-1880) : Le 66 ! opérette Tyrolienne, valse. Claudine Collard (Gritly) René Lenoty (Franz). Orchestre de Radio Lille, direction Marcel Cariven - "La Créole- Le 66 - Jacques Offenbach (25 Août 1958)" - Label Malibran Music MR 770

♫Irving Berlin (1888-1989) :I'd Rather Lead a Band, du film "Follow the Fleet" - Label OLD BEAN RECORDS DOLD 114

Plébiscitée dans le monde entierla musique populaire reliée au printemps viennois, fredonnée par les Wiener Symphoniker, nous enchante une nouvelle fois. Enregistré à la Goldener Saal, Musikverein, Wien...

♫Max Schönherr (1903-1984) : Tänze aus Österrreich op. 25. Wiener Symphoniker, direction Manfred Honeck - De l'album "Frühling in Wien (2016) - Label © 2017 Wiener Symphoniker

♫Georges Milton (1888-1970) :Faut simplifier, fox-trot extrait de l'opérette "Vacances" de Maurice Yvain. Orchestre direction Pierre Chagnon - Label COLUMBIA DF 1641

, © Radio France / Annick Haumier

Serge Elhaïk présente... Solistes à gogo !

Dans la lignée des productions de Pierre-Marcel Ondher-P.M.O,qui avait imaginé ce projet avant de disparaitre, ce coffret allie mélodies divertissantes, rythmes pétillants et virtuosité...

♫David Carroll et son orchestre :Dizzy Fingers (Zez Confrey) - De l'album "Farandole des percussions (2014) - Label Marianne Mélodie 414934

♫Ray Conniff et son orchestre :The Sheik of Araby (Francis Wheeler, Harry B. Smith, Ted Snyder) Siffleur solo Ray Conniff - De l'album "Ray Conniff ‎– Happiness Is (1996) - Label Columbia ‎CK 64688

♫Acker Bilk et Bent Fabric :Handsome Gigolo (Leonello Casucci) The Leon Young String Chorale. De l'album "Mr. Acker Bilk & Bent Fabric ‎– Together ! (1965) - Label ATCO Records ‎33-175

♫Jerry MURAD’S HARMONICATS trio :Galloping Comédians (Dmitri Kabalesky) - De l'album "Jerry Murad's Harmonicats ‎– Greatest Hits/Cherry Pink & Apple Blossom White (1999) - Label Collectables ‎COL-CD-6027

♫Horst Jankowski :So What’s New (John Pisano) - De l'album "Orchester Horst Jankowski ‎– Eine Schwarzwaldfahrt (1989) - Label Mercury 538 065-2



♫Bruno Battisti D’Amario ;Holiday for Strings (David Rose) - De l'album "Bruno Battisti D'Amario ‎– La Chitarra Dai Mille Suoni (1967) -Label Phase 6 Super Stereo VPAS 802