Le dernier Empereur... Robert Massard, baryton, 92 ans

"Je suis né en 1925 à Pau. En 1939, la guerre éclate. Mon père, chef des ventes chez Renault à Pau, bien payé, perd sa situation. De 3200 francs, il passe à 700 francs par mois, un salaire d’ouvrier. Je suis alors dans un lycée technique : par manque d’argent, on me dit de choisir un métier. Je choisis mécanicien. Pendant quatre ans, j’ai travaillé dans un garage. J’adorais ça."

"Le matin du 8 juin 1951, je débarque à Paris par train de nuit en 3e classe, le dos un peu moulu. A la gare, je retrouve un camarade qui m’emmène à l’Opéra..." Robert Massard

"Passer quelques heures avec Robert Massard sous les platanes de la Place Royale à Pau, c'est comme visiter un Empereur en exil : cela donne le sentiment de toucher à des grandeurs éteintes, dont revivent pour nous quelques moments sauvés par la mémoire."

"L’entendre dérouler le récit de sa vie et de sa carrière est un privilège : le souvenir est incroyablement précis, le récit frais et vivant comme si tout s’était déroulé la veille ; les personnages défilent, avec leurs vertus et leurs travers ; une époque se livre dans ses nuances et son caractère" Sylvain Fort

